Opinión 07-10-2020

Confianza en la descarbonización



El contexto mundial de pandemia, confinamiento y rebrotes podría hacer pensar que el cambio climático salió de la lista de prioridades generales. Nada más alejado de la realidad, al menos en lo que se refiere a grandes inversores.



Existen muchos ejemplos de fondos de inversión en el mundo que manejan enormes cifras de dinero que han decido invertir en energías renovables o apuntar a descarbonizar sus inversiones por completo en el futuro inmediato. Esto ilustra que, aun cuando el foco de la población está, comprensiblemente, enfocado en otro ámbito, el atractivo de las energías renovables no disminuye. Incluso en tiempos donde las economías mundiales sufren desde todos los ámbitos, estas generaciones, como la solar, se mantienen firmes y, es más, como buena opción de inversión.



Como extranjero que visita Chile de manera regular, puedo atestiguar que este país no es la excepción. Lejos de serlo, es uno de los ejemplos donde la energía solar y otras generaciones limpias no solo son vistas con buenos ojos para invertir, sino como el foco de la recuperación económica a seguir. Gracias a la confianza de inversores, para este año se anticipa la conexión de 4.971MW a la red, de los cuales 2.182 corresponden a proyectos de energía solar.



Las proyecciones auspician un buen futuro para el mundo en el marco de la descarbonización, tanto mundial como en Chile y un paso adelante en términos de lucha contra el cambio climático.









(Zdenek Sobotka

CEO y fundador de Solek)