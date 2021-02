Opinión 13-02-2021

CONFIDENCIA



Lo decían sus ojos,

sus besos, su andar.



Me gusta que me acaricies

hasta endurecer mis pechos

estremeciendo mi cuerpo

de hembra, volcán en acecho.



Fundir de amor nuestras fraguas

quemar en flor los anhelos,

ardiente estrella en tus brazos

eternizados , en los cielos.



Alumbrar cual sol las noches

en que hierven mis deseos,

y, en mi pasión desmayada

por el ardor de tus besos,

seas lluvia que se inflama

hasta ser real mis sueños.



Quiero calcinar la pena

de a veces sentirte lejos,

enlazando a mis brazos

apretarte tanto quiero,

para que jamás me olvides,

y donde quieras que vayas…

Iremos indivisibles…..



Dos almas ---en un deseo.







(Oscar Mellado Norambuena)