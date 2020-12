Crónica 09-12-2020

Confinamientos no lograron disminuir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera

- Si bien las emisiones bajaron un 17% en 2020, se mantuvo la concentración de dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno en el nivel récord alcanzado en 2019.



A pesar de establecerse confinamientos en muchas ciudades del mundo en el contexto de la pandemia, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera no disminuyó durante 2020, manteniendo el nivel récord alcanzado en 2019 de más de 410 partes por millón, según cifras del Boletín Anual de la Organización Meteorológica Mundial, OMM .



El informe proyectó que esta concentración podría seguir subiendo en los próximos años, solo que a un ritmo más lento, considerando que el nivel de emisiones globales de dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno fue un 17% menor que en otras mediciones.



“Los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera, por lo que la única vía para evitar que aumente su concentración es que las emisiones sean cercanas a cero, y en esto la mejor decisión es reemplazar el uso de combustibles fósiles por energías limpias”, indica Víctor Opazo Carvallo, CEO de Solek Chile.



En efecto, las energías renovables no convencionales son la principal alternativa disponible para alcanzar la meta chilena de cerrar todas las centrales a carbón de aquí a 2050. Y entre ellas, la energía es la más sustentable.



“La generación de energía solar no emite gases de efecto invernadero, y se puede obtener todos los días del año de manera eficiente, por lo que es la mejor alternativa no solo para producir electricidad domiciliaria, sino también para proveer de energía a la industria de hidrógeno verde, que es el combustible del futuro”, señala Víctor Opazo Carvallo.



A octubre de 2020, la capacidad instalada de energía solar equivale al 12,7% del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aportando 3.070,02 MW, según informó la Comisión Nacional de Energía . Esta capacidad sigue aumentando, ya que en noviembre de 2020 Solek puso en marcha el nuevo parque fotovoltaico Bicentenario, ubicado en la Región del Maule, el cual inyectará 3MW a la localidad de Parral a través del SEN.



A esto se suma que los precios de los pequeños sistemas fotovoltaicos instalados en Chile han bajado en un 13% para los de 5 a 10 MW y en un 15% en el caso de los de 1 a 5 MW, con respecto a 2019, según el informe de 2020 elaborado por GIZ (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional) y el Ministerio de Energía .