Política 12-04-2017

CONFUSAM llamó a paro nacional para el 25 y 26 de abril

A un paro nacional de 48 horas para el próximo 25 y 26 de abril llamó este domingo la Confederación de la Salud Municipal, debido a la lentitud del Ministerio de Salud a la hora de resolver los compromisos acordados en torno al financiamiento de la atención primaria municipal.

El timonel de la organización sindical, Esteban Maturana, tras el arribo de la ministra Carmen Castillo, se firmó un Protocolo de Acuerdo que trataba varios temas, generándose en algunos varios avances notorios.

No obstante, hay otros aspectos en los que no se ha dado el tratamiento requerido, como por ejemplo el problema de la salud rural y el aporte estatal basal per cápita para el área municipal.

Maturana acusó un drama severo con las autoridades del Gobierno, a nivel de comunicación, puesto que se han hecho los alcances necesarios en ciertos temas.

“No hemos podido sentarnos a conversar con la ministra de Salud hace un buen tiempo, y con la subsecretaria de Salud tampoco nos hemos podido encontrar, y todos estos elementos han generado una molestia tremenda en nuestra gente que fuerzan una decisión de esta naturaleza”, sostuvo.