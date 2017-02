Política 05-02-2017

Congreso en febrero: explican que ejecutivo concurre a la formación de las leyes y atiende la emergencia.

Diversos senadores se plantearon la idea de sesionar durante febrero, de modo de dar adecuada respuesta a las necesidades frente a la emergencia.

Al ser consultado el Presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber señaló que “el Senado puede ser convocado en cualquier momento de manera extraordinaria, pero el punto es si esto es una medida eficaz o no, porque quizás generaría algunos créditos políticos pero nada concreto”. Esto debido a que es el Ejecutivo el que tiene facultades exclusivas en materia presupuestaria y en administración del Estado.

Al respecto, detalló que “apenas conocida la tragedia y el anuncio del envío al Congreso de dos iniciativas me reuní con el Ministro de la Segpres Nicolás Eyzaguirre y le consulté respecto a la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias. En esa oportunidad, nos dijo que no había posibilidad de realizar dicho trabajo legislativo durante febrero, porque todos los ministros y autoridades sectoriales están desplegados en terreno atendiendo la emergencia”.

Por lo tanto, argumentó que “la disposición a convocar al Senado existe en todo momento, pero siempre y cuando sea para realizar un trabajo concreto y real y no solo realizar una acción populista, que nos rendiría muchos aplausos pero que sería poco eficaz”.