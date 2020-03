Social 04-03-2020

Conmemoran Día Mundial de los Defectos Congénitos Destacando los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal

El registro Regional de Anomalías Congénitas del Maule (RAAC-Maule, Chile) conmemora este día, dedicándolo al Trastorno alcohólico fetal, ya que no es conocido por la mayoría de los chilenos, y por lo tanto no es diagnosticada tempranamente.

Cada 3 de marzo se conmemora el día mundial de defectos congénitos, instancia que busca crear conciencia acerca de los nacimientos, que luego enfrentan una vida de discapacidad, necesitando acceso a servicios de salud especializados, para mejorar su calidad de vida.

El consumo de alcohol durante el embarazo es un problema mundial generalizado a todos los grupos socioeconómicos, y está aumentando en la generación de mujeres jóvenes.

La Dra. Aurora Canessa, médico que realiza investigación y registro de este tipo de malformaciones en el hospital de Linares y la región del maule, indicó que “el consumo de alcohol durante la gestación es muy grave porque este teratógeno se asocia con la aparición de diversos trastornos que conforman el llamado Espectro del Alcoholismo Fetal (TEAF), que incluye al Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF), que es la expresión más grave de la exposición al etanol. La incidencia mundial estimada es de 0.97 niños por 1000 nacidos vivos”, destacó.

EL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE LA GESTACIÓN

Nuestro país ocupa el primer lugar en consumo de alcohol de la región de las Américas. En relación al consumo en mujeres, se ha observado un aumento en la prevalencia de un 55,3 % en los hombres y un 42,5 % en las mujeres según reporte de consumo de alcohol en el año 2014.

Según datos del SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol), los chilenos casi triplican el consumo de alcohol considerado peligroso por la OMS. En nuestro país existe un consumo diario de 55 gramos de alcohol, pero lo más grave es que se distribuye en 1,6 días de la semana, esto es similar para ambos sexos. El grupo etario más afectado es el que fluctúa entre los 15 y 24 años, en que su consumo per cápita es de 112 gramos.

En Chile no se realiza el diagnóstico de Síndrome Alcohólico Fetal en el periodo de recién nacido, salvo que el alcoholismo materno sea evidente o reconocido por la madre.

La dra. Canessa sostuvo además que “la población y los equipos de salud, tienen poco conocimiento sobre los efectos de la ingesta de alcohol en la salud del niño en gestación y esto agrava el problema porque la mayor parte de los embarazos no son planificados y existe un número importante en mujeres adolescentes”, resaltó la facultativa.

Al respecto la dra. Agregó que “el diagnostico en un recien nacido de ser portador de espectro del Alcoholico fetal (TEAF) es difícil, es necesario contar con el antecedente de ingesta de alcohol durante la gestación, los signos y síntomas son variables, pueden incluir signos físicos, de comportamiento y aprendizaje en los años siguientes. No se conoce la cantidad de alcohol necesaria para producir el daño, por esta razón se recomienda a las embarazadas no ingerir alcohol durante la gestación”.



TIPOS DE TRASTORNOS DEL ESPECTRO ALCOHOLICO FETAL:

Síndrome alcoholico fetal: es el resultado más grave del alcoholismo materno: características faciales anormales, problemas del crecimiento, trastornos del sistema nervioso central, trastornos neurosensoriales dificultad en el aprendizaje y conducta.

Trastorno del neurodesarrollo relacionados con el alcohol: Pueden tener discapacidad intelectual y problemas de conducta y aprendizaje, su rendimiento escolar no es bueno, tienen dificultades con matemáticas, la memoria, el juicio y no tienen control de impulsos.

Defectos del nacimiento relacionados con el alcohol: se asocia a microcefalia, cardiopatías congénitas, renales, óseas y discapacidad auditiva, pueden ser aisladas o combinadas.

Trastorno neuroconductual asociado al a exposición prenatal de alcohol: que se asocian a:

1) problemas para pensar o recordar, es decir incapacidad o dificultad para planificar y olvidar lo aprendido.

2) Problemas de conducta: graves rabietas, trastornos del ánimo: irritabilidad y dificultad para concentrarse.

3) Problemas en la vida cotidiana: dificultad para bañarse, elegir sus prendas de vestir de acuerdo con el estado del tiempo y dificultad para jugar con otros niños.