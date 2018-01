Crónica 10-01-2018

Connotados científicos participan en Congreso Internacional Vulcanológico

El evento se desarrolla en Quinamávida.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín) con el respaldo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional, están organizando un Congreso Internacional de Vulcanología.

El evento que se realiza en el Hotel Termas de Quinamávida es de la más alta importancia, por cuanto se analizan los niveles de alerta volcánica que existen el cordón montañoso de Los Andes. Reúne a destacados científicos provenientes de Estados Unidos, Japón, Argentina y Chile, entre otros.

Preocupa el comportamiento de Laguna del Maule ubicado en el Paso El Pehuenche, distante 152 kilómetros de Talca, en plena Cordillera y que los últimos nueve ha experimentado un levantamiento anual de unos 25 centímetros. Son 24 cráteres en una superficie de quinientos metros cuadrados.

Sernageomín la ha llamado “mega volcán”.

Para el Jefe del Departamento de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica Álvaro Amigo “existe una deformación en la ladera sur de Laguna del Maule y, por lo tanto nos hicimos una pregunta: ¿existe implicancia ante una reactivación volcánica? Tras cinco años de trabajo pudimos establecer que en esa zona en donde se está produciendo la deformación, hay una interacción entre el proceso geológico, ya que hay una falla y una inyección de magma en profundidad, es decir, hay una mezcla de posible reactivación volcánica”.

La realidad hoy es que este Complejo Volcánico no presenta actividad eruptiva, pero sí ha experimentado actividad sísmica que ha llevado a científicos extranjeros a realizar una serie de estudios.

El científico norteamericano de la Universidad de Wisconsin Bradley Singer reveló que “tenemos treinta personas en USA y Canadá trabajando en torno a la Laguna del Maule. Esto en los aspectos geofísicos, bioquímicos, geológicos, vulcanológicos, etc. Es un sistema grande y muy complejo. Es diferente de otros volcanes de Chile. Nuestros estudios están mirando al tamaño del cuerpo del magma de cientos de kilómetros cúbicos abajo del Lago”. En la capa del magma, hay mucha agua, precisó el expositor.

Para el alcalde de Colbún Dr. Hernán Sepúlveda “Laguna del Maule hace mucho tiempo viene generando este ruido por el tema de los volcanes. Actividad sísmica y volcánica en la Cordillera de la séptima región. Se especula que la Laguna está cambiando su nivel todos los años. Por eso queremos estar bien preparados, para lo cual hemos organizado este Congreso Internacional con el gran apoyo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Sin este acompañamiento de la CRDP, no se podría realizar, así que agradecemos que nos consideren”.

El Complejo Volcánico Laguna del Maule, se encuentra con nivel Alerta Verde, lo que no implica un riesgo para la población.

Se le monitorea de forma constante, a partir de su incorporación a la Red Nacional de Vigilancia Volcánica.