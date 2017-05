Opinión 28-05-2017

Conozca algo más sobre la Iansa

El martes 23 de los corrientes, don Jaime González Colville, Miembro de la Academia Chilena de la Historia, en el 5ª art. “ Hechos de Linares” en una parte acota sobre la “ Inauguración de la Iansa” efectuada el 25.06.59.

Como una forma de complementar dicho artículo, me permitiré recordar que en la pág. Web Biblioteca de Linares ,existe un art. de mi autoría titulado “ Anibal León Bustos, Visión de la provincia de Linares” que relatamos en la parte final, de un trabajo de este prestigioso ingeniero agrónomo, que leyó en su Resp. Logia “ Razón “ 63 de Linares, el 9 de junio de 1959 ,cuyo original está en mi poder.

En su disertación acotaba ( textualmente) ,que “ después de haberse efectuado ensayos de rendimiento y de concentración de azúcar en diferentes provincias del país, se pudo establecer que la de Linares era la que tenía los terrenos más adecuados para ese cultivo y los más altos rendimientos por hectáreas y el más elevado porcentaje de concentración de azúcar”. Seguidamente se refiere a los diferentes abonos que deben realizarse para su cultivo; a la rotación de los terrenos ( cada 6 años) y termina opinando que debieran existir 3 Plantas en nuestra provincia: una en San Javier, la que ya existe en Linares y otra en Longaví.

Pensamos hoy que quizás razones políticas impidieron crear las otras dos en nuestra provincia .Posteriormente se construyó otra en Curicó y otra en Chillán.

Como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, el solo afán de aportar algo cultural a nuestros lectores que ,le sirvan para incrementar aún más su acervo cultural ,me insta a escribir algunas crónicas en éste, destacado Diario de nuestra ciudad.

Por ello, recurro hoy a un art. aparecido en la “ Revista Magisterio, órgano de la Unión de Profesores de Linares, editada en 1965,edición que junto con el colega docente Carlos Nuche C. tuve la oportunidad de dirigir .El artículo mencionado se titula “ Iansa, su origen e influencia en la economía nacional” fue redactado por los docentes Margarita Salazar V colaborando Eric Barba y Nelly Arellano.

Allí se informa que históricamente en el año 1747 el químico alemán Andreas S. Margraf, descubrió y probó que las raíces de la remolacha contenían azúcar, idéntica a la de la caña. Su pupilo Franz Kart Achard, 51 años después obtuvo las primeras 1.600 libras de azúcar de remolacha en Berlín – Klausdorf.

La primera fábrica de azúcar comenzó a operar en Silesia ( Prusia).Posteriormente debido al bloqueo de Inglaterra a Europa, donde se consideraba al azúcar “ material estratégico” Napoleón se dió cuenta del déficit en el abastecimiento de este producto y encargó al capitán Delessert que había iniciado en pequeña escala la explotación de azúcar de remolacha en Passy, cerca de Paris, fabricarla industrialmente. Napoleón personalmente visitó esa fábrica y ahora ordenó su explotación a gran escala .A los pocos años Francia había solucionado el problema del azúcar.

En nuestro país, el francés Ducaud, en 1854 intentó formar una sociedad destinada a la explotación del azúcar de remolacha. Fracasó su empresa. 4 años después otro francés: Lavigne, en su predio de Ñuñoa inició el cultivo de la remolacha. Su empresa también fracasó después de 2 años de iniciada.

La Sociedad Nacional de Agricultura y otros particulares, realizaron otros esfuerzos que esta vez sí se convirtieron en realidad .Con la creación de la CORFO en 1933 se creó una entidad que se denominó “ Industria Azucarera Nacional ( IANSA), constituida legalmente el 11 de nov. 1933 por Decreto Supremo Nº 1.008 del Ministerio de Hacienda. Iansa comenzó con el aporte de capitales de la Corfo y de particulares ,cuyo número de accionistas llegó a los 5.253.

Varios fueron sus objetivos ,destacaremos solo entre ellos el aumentar la producción del campo y sus actividades .El mejorar la calidad de los suelos y la capacitación técnica de empresarios y obreros agricultores.

Por razones de espacio no especificaremos la importancia de Iansa en la economía nacional. Solo acotaremos que en el año 1965 proporcionó trabajo a 6 mil obreros campesinos durante todo el año. 400 obreros permanentes ; 400 empleados de planta y 1.500 obreros de temporada durante 4 meses de trabajo fabril. Además se incrementaron las actividades económicas de las ciudades y pueblos de la zona, con motivo del mayor poder adquisitivo de 25 mil personas a la vida de éstas. Fletes a FFCC del E. mejoramiento de caminos y ahorro de divisas: 17 millones de dólares al año por la producción de azúcar nacional . Para que indicar el aumento considerable de tributos al Estado.

En aquella época Iansa construyó 3 Plantas más: Los Angeles ( 1954); Llanquihue ( 1958) y Linares( 1959) y se proyectó Cocharcas ( Ñuble)

Al parecer problemas de costos y baja del precio internacional del azúcar de caña hicieron desaparecer estas industrias nacionales. Se cerraron algunas y las aún en funciones diversificaron su producción hacia otros alimentos.

Nuestra Planta felizmente sigue funcionando y ojalá al igual que antes, pueda ser visitada por nuestros estudiantes para que conozcan la elaboración del azúcar de remolacha, sus dependencias e instalaciones que son un gran orgullo para nuestra ciudad.