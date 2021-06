Social 22-06-2021

Conozca las 10 claves para que la búsqueda de la vocación profesional sea un éxito





La directora de Comunicaciones de la Universidad Católica del Maule, Orietta Dennett entregó sencillos y prácticos tips a los jóvenes que este año rendirán la PDT.



Ya es mitad de año y las presiones sobre qué estudiar comienzan a aumentar. Para muchos esta decisión no es fácil y están indecisos entre varias opciones. Es por esto, que desde Prenovato UCM entregamos 10 prácticos consejos para poder alinear lo que siente el corazón, las habilidades y claridad de lo que se quiere a futuro.

La directora de Comunicaciones de la UCM, Orietta Dennett, explicó que la primera clave es entender que la decisión es tuya: “Hay mucha gente bien intencionada que te dice debes estudiar esto o esto es lo que está pegando o esto es lo bueno, pero claramente es tu vida y tu futuro”.

Lo segundo a tener en cuenta es que el mundo está cambiando. “Tenemos más tecnología, hay cambios sociales, se abren nuevas carreras, tienes que abrir tu mente porque la carrera que tú estás eligiendo hoy día la vas a empezar a practicar en al menos cinco años más. Abrirte e investigar otras carreras más nuevas como Ingeniería en Estadística, Tecnología Médica o Bioingeniería Médica, puede abrir un campo laboral en el futuro”, aseguró.

Lo tercero es tener en claro que la vocación no es una opción automática, o sea, “no porque tú seas bueno en matemáticas tienes que estudiar ingeniería o porque te gusta leer, tiene que ser una carrera humanista. Los seres humanos somos seres complejos, tenemos distintas aristas, distintas opciones que desarrollar”, destacó Dennett.

El otro punto, que es el cuarto, es no arrancar de una asignatura. “Todas las carreras tienen matemáticas y todas las carreras tienen lenguaje. Un buen profesional debe saber escribir sin faltas de ortografía, con buena redacción y no me imagino a un profesional de ningún área que no sepa sacar un promedio o interpretar un gráfico”, comentó.

Y agregó que el quinto es buscar carreras con opciones de desarrollo: “Cómo ves eso? Ver en el perfil de egreso e investigar. Los profesionales en este tiempo siempre tenemos que estar reinventando y por eso tenemos que buscar otras opciones, más allá de lo que uno siempre ha visto que el profesional hace”.

Un sexto consejo es imaginarte más viejo, en 15 años más. “Pregúntate qué quieres tú para tu vida, si quieres formar una familia o viajar o armar un negocio. Hay carreras que el trabajo es por faena, eso me implica estar 20 días lejos de mi casa o en el área de la salud que tienen turnos extensos. Eso también define lo que yo quiero para mi vida”.

El punto siete es sobre la vocación. “Vocación significa llamado. Aquí no importa cuánto dinero vas a ganar o dónde vas a trabajar, simplemente uno es feliz haciendo lo que le gusta y eso es lo más importante”, destacó Orietta Dennett.

Y esto lleva al otro punto que tiene relación con el dónde elijo estudiar. Es importante saber que la universidad, el centro formación técnica o el instituto juega un papel importante, porque entrega un sello en la formación, una mirada de ver el mundo.

El noveno punto, recomendó Orietta Dennett es Tomarse su tiempo: “Si tú te sientes inmaduro, crees que no tienes posibilidad de elegir bien o te da susto, entonces tómate tu tiempo. Nadie te va a preguntarse saliste de 23 o de 24 años de la universidad. Lo que sí importa es que, si tú vas a optar a beneficios como la gratuidad y a mitad de camino decides cambiar de carrera, la gratuidad no te va a cubrir”.

Y finalmente el punto 10: El futuro no se construye en una sola decisión. “Si bien esto es sumamente importante, tu futuro se construye en cada paso que tú das. El momento en que elegiste el electivo en el colegio; en el momento en que elegiste cuál PDT específica dar; cuando elegiste la car…