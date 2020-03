Social 19-03-2020

Conozca las claves para compatibilizar el teletrabajo con el cuidado de niños durante la cuarentena



Padres deben turnarse el cuidado de los menores, dedicarles tiempo exclusivo a los niños y realizar actividades que generen bienestar, ayudan a contrarrestar la ansiedad durante la cuarentena.

Quedarse en casa es el llamado para controlar la propagación del Covid-19, sin embargo, pasar dos semanas sin salir, puede resultar agobiante para algunas personas. El académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Maule (UCM), Gerardo Chandía, explicó que “La sensación de encierro puede generar en algunas personas aumento de ansiedad, para eso se sugiere ocupar este tiempo para realizar actividades que generen bienestar como leer un libro, escuchar música, ver una buena película, etc.”, indicó.

Adicional a ello, el académico recomendó “Mantener los espacios de la casa lo menos ´contaminados´ posibles para así mantener la sensación de bienestar, se sugiere espacios ventilados, ordenados, con buena iluminación, limpios. Por otra parte, continuar con la comunicación con otras personas como amigos, familiares y vecinos, a través de medios digitales, evitando la sobre exposición a contenidos que nos generen alarma”, señaló.

TELETRABAJO Y CUIDADO DE NIÑOS

Durante la fase 4 de propagación del virus y, ante el llamado del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; muchos han optado por el teletrabajo, lo que, sumado a la suspensión de clases, implica que los adultos deben compatibilizar su vida laboral con el cuidado de los menores.

Para manejar el estrés que esto puede provocar, Chandía aconsejó “Destinar tiempo para los niños y niñas de forma exclusiva, es decir, sin trabajar. Eso permitirá que sean más tolerantes cuando se les explique que el papá o la mamá debe trabajar. Si existe otro adulto en la casa, es recomendable turnarse en los cuidados y, si esto no es posible, realizar actividades que le permitan a los niños mantenerse ocupados mientras los padres ejercen sus funciones”, explicó.

Los menores también pueden experimentar cierta ansiedad y pedir salir de casa para jugar, en ese momento es clave explicarles de forma sencilla la situación sanitaria para que ellos comprendan los motivos asociados a no poder salir. “Resulta relevante, en lo posible, mantener las rutinas de los niños como hora de levantarse, de acostarse y alimentarse. En el caso de los más grandes, incluir horas de estudio y, además, realizar actividades lúdicas que les permitan distraerse”, indicó Chandía.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los colegios enviaron contenidos que deben trabajarse en casa, por lo que el experto recomendó “Destinar horarios de estudios lo que permitirá que cuando vuelvan al colegio su proceso de adaptación sea más fácil”, sostuvo.

Respecto a este último punto, el académico recordó que “Para jugar, los niños y las niñas solo necesitan tiempo de los adultos, ellos se encargan de la creatividad porque para ellos todo puede convertirse en un juego”, afirmó.

Y aunque muchos optan por mantenerlos distraídos con tecnología, Chandía puntualizó que “La regla es que, cuando más pequeños, menos acceso a dispositivos móviles debe haber. En el contexto actual es casi imposible que un niño no tenga acceso a este tipo de dispositivos, por lo tanto, la clave se encuentra en supervisar los contenidos a los cuales accede y restringir el uso a determinados horas al día”, expuso.