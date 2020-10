Social 18-10-2020

Conozca las recomendaciones para evitar contagios durante las votaciones del plebiscito

Académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule hace un llamado a la responsabilidad y a usar todos los protocolos sanitarios. Uso de mascarilla, llevar su propio lápiz pasta azul y acudir solo a los locales de votación; son acciones claves para evitar contagiarse.

El proceso democrático que vivirá el país el 25 de octubre no puede estar exento de las medidas sanitarias para evitar contagios en el marco de la pandemia, es por ello que, en esta oportunidad, cada ciudadano deberá tomar ciertos resguardos porque el virus sigue en circulación.

Para tomar conciencia de ello, la académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule, Carol Valenzuela, es tajante: “todas las personas que están a nuestro alrededor son posibles pacientes con COVID-19 y por eso debemos protegernos para proteger también a nuestra familia, así tenemos que verlo este 25 de octubre”.

Y es que es posible que en los locales de votación nos crucemos con personas contagiadas pero asintomáticas, “eso no lo podemos controlar, por tanto, lo único que debemos hacer es tomar todas las precauciones para prevenir contagios”.

Recomendaciones

“Bajo cualquier circunstancia, el uso de la mascarilla debe permanente, solamente el presidente de la mesa nos va a pedir que nos quitemos la mascarilla por alrededor de 3 segundos, solo para verificar que nuestra cara corresponda a la del carné y sería el único momento en el que tendremos que bajar la mascarilla”, explicó Valenzuela.

Además, evitar aglomeraciones es muy relevante. “No deberían haber más de 10 personas dentro del lugar de votación, debería haber alcohol gen en las mesas para que, luego de emitir el voto, higienicemos nuestras manos”.

Junto con el carné, lo ideal es llevar un lápiz pasta de tinta azul para evitar la manipulación masiva de este objeto. “Los últimos estudios han indicado que el coronavirus permanece en las superficies, por tanto, si una persona que tiene el virus y no lo sabe, toca un lápiz que posteriormente es usado por otro, es altamente probable un contagio porque nosotros nos tocamos muchas veces la cara sin darnos cuenta”, puntualizó Carol Valenzuela.

Debido a que se debe colocar la cédula sobre la mesa de votación, la académica recomienda higienizarlo posteriormente y estar muy conscientes de que no debemos tocarnos el rostro hasta realizar un lavado de manos adecuado.

“Esta vez no vamos a votar en familia va a ser súper distinto. Esta vez debemos ir solos y no nos quedaremos a hacer ningún tipo de reunión fuera de los lugares de votación ni a conversar ni a especular como suele hacerse en elecciones. Votamos y nos devolvemos inmediatamente a nuestra casa para evitar esa aglomeración que pueda haber afuera y que son foco de contagio”, advirtió.

Entre las 14:00 y las 17:00 horas, será el horario en el cual las personas mayores tendrán prioridad en el sufragio y es por ello que los locales estarán habilitados desde las 8 de la mañana y hasta las 20:00 horas.

Personas contagiadas y votación

“Las personas con COVID-19 o aquellas que están en estudio porque están esperando el resultado del examen aparecen en un registro, por lo tanto, las autoridades deberán actuar”, explicó Valenzuela quien hizo un llamado a la responsabilidad en el marco del proceso democrático.

“Esta es una instancia de mucha civilidad en la que estamos construyendo muchas cosas y no podemos olvidar que somos un país solidario y que la gente tiene que cuidarse. Si estamos contagiados, aunque no lo sepamos, podemos enfermar a muchas personas y algunas de ellas pueden morir porque no sabemos en qué condiciones inmunológicas están”, enfatizó.

Lista de chequeo de las recomendaciones

- Usar mascarilla.

- Llevar lápiz pasta de tinta azul.

- Alcohol gel para higienizar manos y carné.

- Mantener distanciamiento social.

- Bajar la mascarilla por 3 segundos cuando lo solicite el presidente de la mesa.

- Acudir solos al local de votación.

- Emitir el voto y regresar a casa inmediatamente.

- Respetar el horario priorizado para personas mayores.