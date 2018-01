Social 31-01-2018

Conozca lo que no debe subir a las redes sociales en estas vacaciones

Los delincuentes pueden aprovecharse del uso ingenuo de las redes sociales y por eso los expertos entregan recomendaciones claves para evitar ser víctima.



El período de vacaciones siempre debe ser una etapa del año en que el relajo y el descanso sea lo más importante. Algo que se debe aplicar también para el uso de la tecnología y específicamente para las redes sociales. Su uso ingenuo y sin los cuidados respectivos, podría hacerlo presa fácil de los delincuentes.



Aunque la idea no es preocuparnos en exceso en estas fechas, es bueno tomar en cuenta algunas recomendaciones. Liliana Guzmán, directora de Comunicaciones de la Universidad de Talca (UTALCA) e impulsora de la campaña #NoLoPermitas explicó que “la privacidad en las redes sociales es primordial si queremos tener unas vacaciones tranquilas. Es importante cuidarnos de anunciar largas ausencias de nuestra casa o indicar que nos vamos de viaje a cierto lugar porque eso da a entender inmediatamente que la casa quedará sola”.



La experta indicó que está comprobado por los organismos de seguridad, que los delincuentes suelen identificar a sus posibles víctimas con la información que se comparte en internet. Es por ello que se debe tener en cuenta que toda información es susceptible de ser rastreada. “Por ejemplo una foto que inocentemente se comparte, dará datos a los ladrones acerca del nivel de ingresos de una familia, si hay menores de edad vulnerables o propiedades de valor como autos y otros”, explicó Guzmán.



PRIVACIDAD

Uno de los primeros pasos para un uso responsable de las redes sociales es configurar su nivel de privacidad y ser cuidadosos con lo que los menores de edad, que suelen ser más ingenuos, publiquen en sus cuentas personales. Facebook, Twitter e Instagram ofrecen la posibilidad de limitar el alcance de los contenidos y, si es del caso, se pueden crear grupos específicos.



Liliana Guzmán dice que hay que tener claro que lo que se comparte en las redes sociales deja de ser privado inmediatamente. “Si, por ejemplo, una persona sube una foto de sus vacaciones a su perfil y su hijo la comparte, el contenido ya lo pueden ver todos los amigos del niño. Si a eso le añadimos que el menor tiene su perfil público, son miles las personas que pueden acceder a esa información y el alcance puede ser infinito”, sostuvo.



“Basta con ir a las configuraciones que toda red social dispone para sus usuarios y elegir que nuestras publicaciones solo sean visibles para las personas que están en nuestra lista de amigos”, añadió.

Para que su seguridad no se vea vulnerada, no comparta los destinos ni los planes de vacaciones que tenga previstos. A su regreso, publique fotos de manera privada para que solo los más cercanos las vean. No publique fotos de menores de edad o pida autorización para ello.



En caso de que utilice un computador ajeno o la red de un hotel o cibercafé, asegúrese de cerrar la sesión de correos electrónicos y redes sociales y jamás acepte la opción “guardar contraseña” porque quien use el ordenador posteriormente, podrá acceder a todas sus cuentas.



Lo mejor, indica la experta, es utilizar este tiempo de verano para descansar, divertirse, compartir con la familia y conversar más cara a cara.