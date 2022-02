Crónica 10-02-2022

Conozca los beneficios que suben sus montos este 2022

En enero entró en vigencia el alza del sueldo mínimo para los trabajadores del país, y con ello cuatro beneficios del Estado suben sus montos.

Tras la publicación del decreto que establece un nuevo ingreso mínimo, los trabajadores que tengan desde 18 a 65 años, recibirán un salario mínimo de $350.000 mensuales.



Subsidio Familiar

El Subsidio Único Familiar, es un beneficio destinado a las familias que sean parte del 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

Con el reajuste del sueldo mínimo, este beneficio aumentó a $14.366 a contar del 1 de enero de 2022.

Este aporte se solicita en la municipalidad correspondiente al domicilio de la persona, llevando los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos.



Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un aporte mensual para los sectores medios y vulnerables del país, que se entrega a quienes cuentan con empleo remunerado, a los pensionados y subsidiados.

El aporte se otorga mensualmente por carga familiar y el monto a recibir depende de los ingresos percibidos.

Los nuevos montos de la Asignación Familiar son $14.366 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $366.987.

$8.815 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $366.987 y no exceda de $536.023.

$2.786 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $536.023 y no exceda de $836.014.



Asignación Maternal

La Asignación Maternal es un subsidio estatal dirigido a las trabajadoras embarazadas y a los trabajadores, respecto de sus cónyuges embarazadas.

El beneficio puede ser solicitado solamente a partir del quinto mes de embarazo, pero una vez asignado y verificado, se paga retroactivamente y por todo el período de gestación.

Los nuevos montos de la Asignación Maternal son, $14.366 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $366.987.

$8.815 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $366.987 y no exceda de $536.023.

$2.786 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $536.023 y no exceda de $836.014.



Pensión de Gracia

La Pensión de Gracia es un beneficio otorgado por el Presidente de la República de turno, de forma vitalicia o temporal, para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran viviendo una situación de vulnerabilidad social.

Tras el alza del sueldo mínimo, esta pensión tiene un nuevo monto de $225.606 mensuales.

Cabe considerar que no todos los beneficiados reciben el mismo monto, ya que se designa una comisión especial que sugiere el v