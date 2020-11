Opinión 29-11-2020

CONQUISTADOR



Como el ladrido nocturno quiebra el eco del silencio

Llegué a conquistar la perdida frontera de las tormentas

Como si fuera el gran hacedor de un planeta trashumante

El pastor de las luciérnagas en diáspora

Como viejo guardián de secretos ya olvidados



Y como conquistador me increpa

El único habitante de este mundo dormido

Hasta trisarme certero con el filo de sus palabras

Me yergo frenético herido hasta inmovilizar la existencia

Pero ella se expande y me reduce

Revolucionario atrapado en las rejas de su revolución



Estoy inhabilitado y aunque me resisto siempre lo consigue

Ahora mismo apenas audible la distancia se acerca

Con un galope firme y voz silbante

La remota frontera me dice

Sigue escribiendo



(Carlos Wistuba)