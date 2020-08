Opinión 25-08-2020

Consecuencia, valentía y cambio



Tomar la pluma, sentarse en una silla junto al escritorio y escribir lo que se piensa es complejo, pero más difícil aún es actuar en base a lo que se piensa y escribe, el actuar en consecuencia es una acción apreciada y una virtud muy difícil de conseguir, pero la consecuencia debe superar la escena y ver que hoy algo sucede en nuestro entorno que no está bien y me llama a actuar en consecuencia, con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hoy escribo, sin sobrepasar el bordeline de lo jurídico que me limita como Carabinero.

Hoy quiero citar una frase de un amigo, Mauricio G. y que para mí tiene mucho sentido: “En la historia hay momentos en que se debe tomar la decisión de hacer o no hacer, pero no hacer a medias. El honor y el compromiso a veces obligan al hombre a realizar actos que a otros ojos son incomprensibles. Tal vez somos hombres de otra época en otros tiempos. A veces se debe hacer lo que nadie quiere ni es capaz de realizar, muchas veces nosotros los Carabineros hacemos el trabajo ingrato, que nadie se atreve a concretar, pero que todos esperan que alguien lo haga.”

En esta misma narración, Mauricio G. complementa señalando lo siguiente, mediante una analogía inteligente me cuenta que una vez un viejo Carabinero ya en retiro le indicó: “Somos como un perro, que cuando hay visitas se amarra al fondo del patio para que no moleste a nadie y mientras disfrutamos la fiesta hasta nos olvidamos de darle agua y comida. Pero apenas se van las visitas soltamos al perro para irnos a dormir tranquilos y le damos las sobras de la fiesta. El perro como buen perro agradecido de las sobras es capaz de morir cuidando la casa y enfrenta al delincuente con valentía y honor mientras el dueño duerme sabiendo de la lealtad del perro, lo que no hacen las otras mascotas, que gozan de los privilegios de la casa.”

Esta analogía nos ubica en el ruido del silencio, llama a reflexionar sobre lo importante, sobre la valentía que es una virtud inherente a un Carabinero. Ser valiente es tener el coraje de superar aquello que tenemos adelante, es la oportunidad de afrontar esa situación que la vida nos ofrece, o que nosotros hemos elegido. La valentía es un reto al que nos exponemos para crecer, aprender y superarnos. El coraje o la valentía es una virtud humana, que se puede definir como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos. El coraje moral permite actuar correctamente a pesar de recibir por ello descrédito, vergüenza, deshonor o represalias sociales.

Suspiro y calmo mi impaciencia, luego de lo que señalo en los párrafos anteriores, trato de callar el corazón, quiero ser consecuente y cuando señalo que algo no está bien al comienzo de la columna, no sé qué es, es como un gran rompecabezas cuyas piezas se esparcen en un gran salón, veo piezas quebradas, veo desazón e incertidumbre. Algo está fallando y esas falencias nos han llevado a terminar incluso con la vida de una Carabinero en manos de alguien que no debería haber estado ahí. Es un hecho doloroso y lamentable cuyas causas se encuentran esparcidas en la sociedad y los llamados a reorganizar el rompecabezas tienen necesidades distintas a las que las personas sencillas manifiestan, esto debe ser motivo de profunda reflexión, análisis y cambios.



(Subprefecto Administrativo de la Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)