Opinión 20-02-2020

Consecuencias finales de este respirar



I



Porque fue de la vida a la muerte

De la muerte cada paso:



Se cambia automóvil Mercedes Benz

Último modelo X botella de agua

Los interesados dirigirse al refugio N° 18

Antes del toque de sirena.



Porque cuando el antílope

Me abrió la puerta de su casa

Para enlutar mi hambre y apagar mí sed

Debo decir que:

Yo no vi cabezas de seres humanos

Colgando como trofeos de sus murallas.



II



Ahora el hombre es el asteroide

Que viaja con sones de impacto sobre la tierra

El dinosaurio lo sabe:

Por eso calla este misterio

Junto al dolor que ha dejado la ceniza de las estrellas



En el interior de la última gota de agua

Hay un niño en estado latente…

Seguramente un día todo comenzará otra vez

Cuando la luna se levante en estallido

Reventando en las olas este silencio

Y de nosotros no quede nada.



Al final y por cierto:

Todos hemos sido culpables de este cautiverio

Unos más que otros desde luego

Unos miserables por llegar a construir esta muerte

Y esos otros enajenados por engalanarse con su traje.







ANTONIO LAGOS