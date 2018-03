Crónica 27-03-2018

“Conseguí trabajo en tres semanas con ¡sísenior!”

Jorge López, de 71 años, nos cuenta como un recorte de un aviso de ¡SíSenior! en el diario que le entregó su consuegra, le permitió que su hija lo ayudara a inscribirse en el portal y conseguir empleo en pocos días.

¿Cómo llegó a ¡SíSenior!?

Llegué al portal mediante una consuegra que recortó el aviso de ¡SiSenior! en el diario y me lo envió a la casa. Luego mi hija lo tomó e hizo todos los trámites para inscribirme en el sitio. Revisamos y al primero que nos propuso el sitio por mis intereses de trabajo, postulamos, eso fue el 5 de diciembre de 2017. A fines de ese mes me llamaron a entrevista y aquí estoy trabajando.

-¿Usted estaba buscando trabajo activamente?

Sí, estaba buscando trabajo, ya que la pensión no alcanza para vivir. Estuve cesante 6 meses a contar de junio de 2017 y durante ese tiempo se me fueron acumulando las deudas. Mi familia estaba preocupada, en mi casa ya estaba empezando a tener roces y problemas porque soy una persona inquieta.

Anteriormente trabajé como junior administrativo durante 14 años, como empleado de confianza haciendo trámites bancarios, en la calle invierno y verano, muy activo.

Hay que cambiar el chip y reinventarse, necesitamos vivir con mi señora y hay que darle hasta que podamos.

-¿Cómo ha sido la experiencia de reintegrarse al mercado laboral?

Todos los adultos mayores podemos seguir trabajando, no debemos achacarnos y quedarnos en la casa esperando que las enfermedades vengan. Hay que reinventarse y ser como el ave Fénix, hay que volver a volar, no nos podemos quedar tranquilos. Cuando las necesidades son mayores, hay que salir y enfrentarlas.

Al principio le tenía temor a los turnos de noche, pero me ha sido fácil, busco tareas por hacer y al cambiar el turno está todo listo para el siguiente conserje. No es por ser engreído, he recibido comentarios positivos de los residentes del edificio por mi trato y atenciones, eso te levanta el ánimo y te motiva a seguir en la misma línea, tratando bien a todas las personas.