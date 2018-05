Nacional 26-05-2018

Consejera Superior de la UC rechaza toma feminista y señala que se decidió en la FAU de la U. de Chile

Javiera Rodríguez, Consejera Superior de la UC y parte del Movimiento Gremial, aseguró a Emol que la decisión de ocupar el edificio fue tomada por una asamblea de mujeres que se reunió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y que no fue votada en la instancias formales de representación estudiantil del plantel. "En el Consejo de Federación que hubo ayer no se habló nada de la toma feminista y la asamblea que decidió esto fue dirigida en la FAU de la U. de Chile", indicó. Asimismo, la dirigente estudiantil afirmó que en la asamblea no participan representantes de los estudiantes y por ende "no es representativa, no es oficial y no está legitimada por los estudiantes de la universidad".



Rodríguez agregó que por el hecho de que se decidiera esta toma en otra institución "cabe la duda de cómo se dirigió esta votación y quienes están dirigiendo esta toma porque me han llegado rumores que dentro de esta toma hay gente de otras universidades". Sin embargo, una de las voceras de la toma, Daniela Pazos, aseguró que la convocatoria de la asamblea "tuvo difusión, por lo tanto la invitación era a que se incorporaran a nosotros y nuestro trabajo que pretende el cambio en el protocolo y las situaciones de la universidad se cambie luego". Pese a esto, Rodríguez indicó no estar a favor de esta toma, pero que "me da pena porque yo también soy mujer y también encuentro sentido a muchas de las cosas que dicen. Entiendo que hay un problema pero de ninguna forma es la manera para solucionarlo y entrampa, radicaliza y separa a muchas mujeres que también tenemos la idea de poder enfrentar estas dificultades".