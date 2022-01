Política 16-01-2022

Consejero de la Cámara Chilena de la Construcción plantea su visión sobre financiamiento a la PGU



El debate en el Congreso por el proyecto de ley del Gobierno de la Pensión Garantizada Universal (PGU), ha tenido un particular desarrollo en la forma mediante la cual será financiado un gasto permanente del Estado, de un 0,9% del PIB. La PGU es un aporte directo de $185 mil mensuales para quienes estén dentro del 80% más vulnerable, monto que irá disminuyendo progresivamente a quienes se aproximen al 90%, para excluir solamente al 10% de las personas de mayores ingresos. El proyecto del Ejecutivo, propone entre otros mecanismos para financiar la PGU, la reducción transitoria por dos años y, luego, la eliminación del Crédito Especial a las Empresas Constructoras (CEEC) con el IVA, la eliminación de beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido viviendas DFL2 antes de 2011. Esta semana, mediante una Carta al Director, fue en Diario El Heraldo que Bernardo Echeverría, Arquitecto y Consejero de la Cámara Chilena de la Construcción, advirtió del dilema de “usar el Crédito Especial a las Empresas Constructoras (CEEC), para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU)”. Logramos contactarlo y profundizó en detalles: “repercutirá directamente en las viviendas que se financian vía Fondo Solidario, subsidio que es el principal instrumento de política pública para darle solución a comités habitacionales, y en aquellos planes que están orientados a la vivienda social y erradicación de campamentos”, plantea el Arquitecto. Sobre los motivos de este impacto, precisó que “para las viviendas con un tope de costo de construcción de 2 mil UF, a ellas se les aplica este CEEC, que es una exención, y hoy se suprime del todo. Esto repercutirá en concretar las casas que van dirigidas a familias del sectores medios y más vulnerables. En abril de este año, cuando se liciten los proyectos del Estado, veremos la repercusión en diciembre para iniciar la construcción porque se encarecerá el costo de construcción”. Consultado de las razones por las cuales el Ejecutivo planteó este tipo de fórmula, plantea que “como el CEEC, es un subsidio indirecto, puede tener un aspecto considerado de fuga al beneficiario final, que es quien recibe su vivienda. Pero no hay problema respecto de eliminar el CEEC, pero como encarecerá el costo de las viviendas, lo que se debe buscar en un mecanismo de compensación a ese monto, porque encarecerá los proyectos… suena absurdo quitarle la casa a muchas familias, para financiar una PGU”. Por eso, según enfatiza Bernardo Echeverría, “yo emplazo a que el Ministerio de Vivienda, el Gobierno en definitiva, se haga cargo y diga qué mecanismo se plantea para cubrir esta CEEC. Si quieren que sea focalizado a la demanda y no a la oferta, dialoguemos, pero llegará un nuevo Gobierno y se va a encontrar con este problema”. El martes, en la Comisión de Hacienda del Senado, continuará el debate del proyecto de PGU, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, con reducción o eliminación de exenciones tributarias y el impuesto a los “súper ricos”.