Social 30-06-2018

Consejero Ojeda gestiona eliminación del Peaje de Retiro y modificación de sistema de cobros

“El actual peaje debe ser trasladado a la Región de Ñuble y además estoy planteando que se cobre por kilómetro recorrido y no por tramo”, dijo el Consejero.



El consejero regional por el Maule Sur, Patricio Ojeda inició una serie de gestiones destinadas a eliminar el actual peaje existente en Retiro y que forma parte de la concesión de la ruta 5 sur, en el tramo Talca-Chillán.



En el Maule, existen tres peajes -Quinta, Camarico, Retiro-, por lo tanto, Ojeda, ya solicitó al intendente Pablo Milad, liderar un movimiento al más alto nivel que no solo signifique eliminar el peaje de la comuna de Retiro, sino que no exista un tercer peaje en la región.



No es la idea, que en el marco de la renovación de la nueva concesión del tramo Talca- Chillán, este peaje se traslade a la zona de Parral, como se ha planteado, sino que se instale en la región de Ñuble, dijo Ojeda.



“Hoy día la región del Maule, que tiene la concesión de la ruta desde Talca a Chillán, cuenta con tres peajes. Entonces creemos que es el momento para que el Intendente Pablo Milad, lidere un proceso en el que se solicite que este tercer peaje que hoy día se encuentra en Retiro y que pretende ser eliminado se instale ya no en suelo maulino, no en Parral, como se ha propuesto sino que se instale en la Región del Bio Bío”.



De la misma manera, junto al senador Juan Antonio Coloma y el diputado Ignacio Urrutia, el consejero Ojeda se reunió con el Ministro de Obras Públicas Juan Andrés Fontaine, para solicitar, entre otras medidas, el pago de peaje no por tramo, sino acotado a kilómetros recorridos.



“El estudio de la posibilidad que los peajes en la Región del Maule y en esta nueva concesión, se paguen por kilómetro recorrido y no por tramo. Hoy día nosotros pagamos tarifa única por tramo o sea 100 kilómetros. Con esta nueva modalidad lo que buscamos es que el habitante se mueva y pague solo por la cantidad de kilómetros recorridos y no por tramo, como ocurre actualmente”, agregó.



Finalmente, el Core Ojeda, señaló que la nueva concesión debe necesariamente contener un mejoramiento significativo de las condiciones viales de la región, recordando que en la actualidad el sistema mantiene prácticamente encerradas a varias comunas intermedias como son: Linares, Longaví, Retiro y Parral, donde los accesos son muy precarios e inseguros.