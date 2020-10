Crónica 18-10-2020

Consejero Pablo del Río pide a autoridades acciones diferenciadas para los distintos gremios del turismo de Linares



El presidente de la comisión de turismo y medio ambiente del Gobierno Regional abogó por algunos problemas que están sufriendo los pequeños empresarios turísticos del Achibueno



Preocupación existe de parte del consejero regional, Pablo del Río, debido a como la pandemia ha afectado a los pequeños gremios del turismo de la comuna de Linares. Debido a esto, el actual presidente de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente del Consejo Regional, se reunió este viernes 16 de octubre con la directiva de la cámara de turismo del Achibueno (Asociación Gremial), que integra a más de 50 socios de los Cajones Achibueno y Embalse Ancoa.

En este sentido, Juan Carlos Gutiérrez, Pdte. de la cámara de turismo del Achibueno (AG), señaló” nosotros estamos solicitando al Consejero, como él es Pdte. de la comisión de turismo del Core, una ayuda formal para una asociación como la nuestra que está con muchos problemas técnicos y económicos y hemos tenido muchas pérdidas en estos meses. Por eso nos hemos dirigido a Don Pablo. para que a través de él podamos solicitar esta ayuda económica para poder levantar lo que es el turismo y el sector Achibueno, sobre todo para la gente más sencilla más humilde que les cuesta más tener el peso a peso, entonces la idea es poder conseguir apoyo del gobierno”.

Por su parte del Río, sostuvo que es una realidad que los pequeños empresarios han sido muy afectados por motivos de la pandemia y al respecto indicó “Sabemos que los recursos del estado no están llegando a todos, a algunos grandes empresarios o a algunos muy pequeños, pero hay personas que quedan entramos medios que no reciben ninguna ayuda. Cuando ellos quieran abrir sus negocios deben implementar medidas de higiene que son para ellos muy costosas, nosotros vamos a proponer en la comisión de turismo que podamos inyectar recursos, levantar un nuevo proyecto y en este sentido vamos a hablar con el intendente y esperemos que tenga una buena acogida, al menos desde la comisión que me toca presidir creo que van a estar las voluntades de los consejeros regionales para empujar una iniciativa de este tipo.”