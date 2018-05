Política 15-05-2018

Consejero por la provincia de Linares, Patricio Ojeda, no está de acuerdo en dividir la región

“Debemos apuntar a lograr una real descentralización y creo que dividir la región en norte y sur, no pareciera ser la forma más correcta de alcanzar aquel objetivo”, dijo.

El consejero regional por la provincia de Linares, Patricio Ojeda, reiteró la inconveniencia de la eterna propuesta que surge en términos de dividir la Región en norte y sur, propuesta que cada cierto tiempo vuelve a ser planteada tras la experiencia de la creación de nuevas regiones.

“Ello, como una estrategia que busca potenciar los territorios, entregar más recursos y lograr más desarrollo, lo que no se ha logrado con la creación de nuevas regiones. A lo que debemos apuntar es a lograr una efectiva descentralización a nivel regional”, señaló.

“Personalmente siento que la división de las regiones y la creación de nuevas, no necesariamente alcanzan a cumplir las aspiraciones que las motivaron. Revisando las evidencias solo basta preguntarse si contribuyó la creación de las regiones de: Arica y Parinocota, Los Ríos y Ñuble a avanzar en el desarrollo de sus habitantes. Soy de la tesis que debemos apuntar como país a lograr una real descentralización y creo que una nueva región no pareciera ser entonces la forma más correcta de alcanzar aquel objetivo”, dijo el consejero Ojeda.

Agregó, que ni en las antiguas o nuevas regiones se ha producido un real traspaso de competencias. Por ejemplo, aún no se puede decidir, de manera autónoma, el direccionamiento de servicios tan relevantes como: el Sernatur o el Sernapesca, que son vitales en el dinamismo económico de una región, especialmente la nuestra, donde ambos sectores contribuyen de manera muy importante al dinamismo económico.

Finalmente, el Consejero Ojeda, señaló que “continuar con esta política de crear más regiones solo logrará atomizar más la división político administrativa del país, lo que constituye un serio riesgo, por cuanto esta fragmentación, que tiene altos costos para su iniciación, no lleva necesariamente a la descentralización que se busca para las regiones y así resolver los problemas que nos afectan actualmente”.