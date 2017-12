Crónica 28-12-2017

Consejero Regional César Williams: “En economía hay muchos aspectos que mejorar en Linares”

Desde el cargo de Director Regional de ProChile que ocupó durante un período, el hoy consejero regional César Williams Fuentes se interiorizó muy de cerca el movimiento del estado de la economía interna y su relación con los mercados nacionales e internacionales.

Bajo este marco, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, está impulsando acciones tendientes a atraer capitales a nuestro territorio.

Sobre el particular, el Ingeniero Agrónomo César Williams expresó que “la Economía está basada en pilares muy firmes. El Gobierno no cambió las reglas del juego. La Economía ha funcionado normalmente. La deuda externa hay que entenderla por varios capítulos. Es un “elefantitis” que hay que comérselo a pedazos que hay que entenderlo. Una parte es la deuda privada y otra parte es deuda pública. Otra parte es deuda con los organismos internacionales. Los préstamos con los organismos internacionales son altamente convenientes. Son a 20 años, al 8 por ciento al año, es decir ¡es un buen negocio! Entonces, hoy día la deuda externa que dicen que era tan grande, no la encuentro que sea tan así para la economía nuestra. No estamos endeudados. ¡Endeudamos están los que no tienen beneficios y tienen muchas deudas! Nosotros tenemos muchos beneficios y tenemos deudas y eso es normal en cualquier economía. En términos de empleo, Chile es un país normal”.



LINARES



Sin embargo, hay debilidades que tiene la Región del Maule desde su economía que habría que mejorar “en términos regionales hay muchos aspectos que mejorar. En Linares, que es mi zona, tenemos el analfabetismo más grande de Chile. Tenemos un desempleo de dos dígitos que no es presentable. Creo que no va haber ninguna varita mágica que no vaya hacer inversiones, si nosotros no hacemos algo positivo para que exista empleo, que sea un empleo productivo y esa es una materia pendiente en nuestra región”.

“En este sentido, nuestro territorio cuenta con una serie de ventajas que perfectamente pueden cautivar a los inversionistas para colocar su capital en negocios perdurables. Este es un muy buen punto. Creo que al inversionista hay que atraerlo con incentivos. La gente no se mueve gratis. Existían antiguamente unos incentivos para la inversión extranjera. ¡Se terminaron! Hoy día habría que hacer una institucionalidad e incentivos para atraer inversión extranjera para que se instalen. Para eso hay que tener una visión y habría que tener proyectos y hay que tener dónde invertir. Usted no le puede decir ´venga a invertir a la luna´. No, no. ¡A la luna, no! Vamos a invertir en agroindustria. En lo que tenemos potencialidad. En viticultura, vamos a mejorar nuestras exportaciones. Linares tiene una tremenda potencialidad de producir frutas y que podemos seguir incentivándolas. Eso significa atraer como en todo negocio, vendedores y compradores. Para atraer compradores usted tiene que seducirlos. Usted tiene que decirle ´Señor, tenemos un plan´. ¡Véngase! Nosotros tenemos, por ejemplo, un sector para que se instale con su agroindustria pagando nada y ese es un incentivo para que la gente se instale. Hay que tener carreteras, hay que tener algún beneficio para seducirlo, porque o si no, se instala en Santiago u otra ciudad que no sea de nuestra región. Tenemos que hacerle entender que tenemos mano de obra conveniente para que invierta”, concluyó.