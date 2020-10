Política 15-10-2020

Consejero regional del PS sobre restricciones a funerales: “déjennos enterrar a nuestros muertos”.



Como “indolente” calificó el consejero regional (PS) Rodrigo Hermosilla, el protocolo de la Subsecretaría de Salud Pública que restringe la asistencia a velorios y funerales al núcleo directo del fallecido, con un número máximo de 20 personas. “Esta medida restrictiva para los camposantos, ya está desfasada. Se abren las plazas, los parques, las multitiendas, los malls y los supermercados e incluso se dice que es muy posible el reintegro a clases presenciales, porque se han hecho esfuerzos para ello, y sin embargo, los cementerios permanecen parcialmente cerrados y con restricción para que la gente pueda acompañar a la persona fallecida en su última morada. Basta de indolencia. Déjennos enterrar a nuestros muertos; esta decisión ya no se puede soportar”, sostuvo.

De acuerdo con el protocolo de la autoridad sanitaria, quienes no estén definidos como “contacto estrecho” por la Seremi de Salud respectiva, no pueden asistir al entierro, que a su vez no debe exceder los 90 minutos de duración, incluyendo el velorio y la ceremonia de despedida.

“Los familiares, amigos y vecinos tienen el legítimo derecho de acompañar a su ser querido en su último adiós. Perder a una persona amada es el momento más doloroso en nuestras vidas y prohibir el acceso a su despedida, me parece una maldad. Los globos negros en señal duelo y los globos blancos en señal de esperanza no deben quedarse en los pasajes, sino que deben volver simbólicamente a los cementerios”, precisó.

Hermosilla recordó el escándalo que desató en junio pasado el entierro del arzobispo emérito de La Serena y tío del presidente Sebastián Piñera, Bernardino Piñera, por los privilegios de los que habría gozado la familia presidencial. En dicha oportunidad, el mandatario abrió la tapa del ataúd, en presencia de alrededor de 30 personas, que no respetaron la distancia física de un metro.



GOBIERNO ENVÍA DOS PROYECTOS DE LEY PARA PERFECCIONAR LA REGIONALIZACIÓN.



Perfeccionar la Ley 21.074, para continuar avanzando de manera efectiva en el proceso de fortalecimiento de la regionalización del país. Ese es el objetivo de los dos proyectos de ley que fueron enviados al Congreso por el Presidente Sebastián Piñera.

El primero es el proyecto de Descentralización Financiera y Responsabilidad Fiscal de los Gobiernos Regionales que busca, entre otros aspectos, que el presupuesto de las regiones sea discutido de manera global en la Ley de Presupuesto y no por separado.

Con la misma finalidad, ingresó un proyecto de Ley Corta de Descentralización, que recogió las recomendaciones de los comisionados de la Mesa Técnica de Descentralización, que encabezó la Subdere y que sesionó entre julio y septiembre de 2019.

La propuesta, establece, por ejemplo, que sea la Contraloría General de la República el organismo que dirima cuando exista una contienda de competencias entre el gobernador regional y el delegado presidencial. También zanja que será este último el superior jerárquico de los servicios regionales creados por ley.





CAMARA RECHAZÓ ADMISIBILIDAD DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE EXMINISTRO MAÑALICH.



Luego de más de seis horas de argumentaciones y debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, por 71 votos a favor, 73 en contra y siete abstenciones, la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich.

Cabe recordar que la acusación planteaba, en concreto, que el exministro de Salud fue responsable de:

– Vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República, infringiendo el artículo 19 N°1 y N° 9 de la Constitución Política de la República y de los artículos 1.1 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello en relación al artículo 5 del texto constitucional.

– Vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad (artículo 8), los artículos 4 y 5 de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, y los artículos 13 y 52 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.





GOBIERNO SE REÚNE CON CHILE VAMOS PARA ANALIZAR AGENDA DE SEGURIDAD CIUDADANA.



Un llamado al Congreso a acelerar la tramitación de los proyectos de seguridad ciudadana realizaron este sábado el Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, junto al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, y el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, tras participar de una reunión encabezada por el Presidente Sebastián Piñera para abordar la agenda legislativa en materia de seguridad.

Tras la cita, en la que también participaron representantes de los partidos políticos de Chile Vamos, el Ministro Bellolio señaló que “sabemos que es un mes complejo, por lo mismo es que le pedimos al Congreso Nacional que en esto asuma su responsabilidad de dar señales muy claras de que la Democracia necesita que haya un combate a la violencia, en donde nunca la violencia puede ser parte de una expresión legítima. Necesitamos un mes donde haya diálogo, donde haya unidad”.

Por su parte, el Ministro Cristián Monckeberg señaló que “la agenda de seguridad cuenta con discusiones inmediatas y sumas urgencias en cada uno de los proyectos. Nos interesa que el Congreso se defina, que tome una postura y que se aprueben los proyectos de ley que forman parte de esta agenda que es relevante no solamente a juicio del Gobierno sino que también de la ciudadanía”.