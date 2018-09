Deporte 21-09-2018

Consejero Regional Edgardo Bravo: “Lucharemos por un mejor estadio para Linares”

El consejero regional Edgardo Bravo señaló que una de sus preocupaciones desde el Core será trabajar para mejorar definitivamente la infraestructura del estadio de Linares.

Precisamente, durante los últimos años, el municipio ha insistido en esta iniciativa, pero aún no hay una fecha definida para materializar el proyecto.

Al respecto, el consejero regional sostuvo que “Manuel Almonacid, director regional del Instituto Nacional de Deportes, reiteró que el municipio de Linares está elaborando el proyecto de arquitectura con la finalidad de contratar la consultoría respectiva”.

“Es muy importante que Linares tenga un estadio con una mejor infraestructura, ya que otras provincias de la región sí han logrado mejoramientos significativos en esta materia. Por lo tanto, seguiremos luchando por el principal recinto deportivo de la ciudad”, afirmó.

Edgardo Bravo se refirió también al proyecto del complejo atlético en el sector de San Antonio, manifestando que si bien es cierto la iniciativa cuenta con un RS desde el 2017 y con un financiamiento del gobierno regional “hay observaciones que aún no están resueltas, como por ejemplo autorizar el presupuesto de obras, incorporar las medidas de mitigación, evaluación de impacto ambiental y cambio de uso de terreno, tema que no es menor”.