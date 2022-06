Deportes 09-06-2022

Consejero Regional Pablo Gutiérrez : “Pensar en un nuevo estadio para Linares es una utopía, hay que mejorar lo que está”

Lo vemos habitualmente en el estadio. Es un hincha más del “depo”, por eso puede hablar con claridad, en torno a lo que acontece con el estadio Tucapel Bustamante Lastra, que necesita con urgencia una reparación, pero de verdad.

Gutiérrez, es actualmente Consejero Regional y tuvimos la oportunidad de conversar, sobre los desafíos de mejorar el actual polideportivo de la calle Rengo “haciendo un poco historia, el ex alcalde Rolando Rentería pensaba en construir un estadio nuevo. En aquellos años la inversión superaba los 14 mil millones de pesos, cuestión que, para el Core, es muy complejo para financiar ya que es muy caro. Yo creo si estamos preocupados de hacer una nueva pista atlética, ojalá que se implemente y se pueda terminar el diseño, algo que depende del municipio y todavía no está. Paradójicamente cuando fui Core lo dejamos aprobado antes de salir, en el periodo pasado. Ahora si no vamos hacer rápidamente un nuevo estadio, donde hay que tener un terreno, diseño, estamos hablando recién después de dos años, mejor trabajemos en lo que tenemos, pero de verdad en un proyecto integral, que contemple no sólo camarines y baños como se pretende hacer hoy, sino que contemple también las luminarias, más techo para el estadio, sacando los tablones podridos de la galería y tribuna, porque no podemos pensar en un recinto con butacas”.

“El estadio de la Granja en Curicó, se fue modificando a través de puros proyectos que fueron modificando la estructura física y actualmente están reclamando una estructura de más de 2 mil millones de pesos para hacer uno de los codos, mientras que nosotros estamos pensando en proyecto de 150 a 200 millones. Ya está bueno, pensemos en grande, la voluntad del Gobierno Regional con su autoridad y nosotros los consejeros, estará para apoyar este tipo de iniciativas”.

“En lo personal mejoraría el tema de los tablones, porque es bastante poco digno, creo que hay que ponerle butacas al estadio, mejorar la techumbre, ojalá lo que más podamos, para que la gente de la “popular” también tenga protección sumando al mejoramiento de baños, camarines y luminarias que están muy deficientes. Hay que sentarse con los técnicos a diseñar una fuerte inversión en el polideportivo de la calle Rengo”, afirmó.

ESTADIO ATLETICO

En torno al estadio atlético , agregó que “ cuando estuve en mi primer periodo como Consejero Regional nosotros hicimos una aprobación del estadio atlético que era maravilloso , incluso se iban a realizar eventos a nivel Sudamericano, pero la realidad es otra , todo se cambio desde el lugar físico con argumentos que no son válidos para hacerlo en el sector de San Antonio. Dicen que ahora sería en los terrenos municipales que están cerca del Nuevo Amanecer. Se está trabajando en el diseño y hay muchas cosas técnicas , pero este año creo que no pasará nada con eso. Ahora, si se termina el diseño, es un gran logro , pero difícilmente contará con recursos para el próximo año si no esta terminado . Hago un llamado a la autoridad comunal a trabajar en este diseño para sacarlo adelante, porque la voluntad esta por parte de los Consejeros Regionales, pero estamos contra el tiempo”, aseveró Gutiérrez.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo