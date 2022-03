Crónica 16-03-2022

Consejero Regional, Rodrigo Hermosilla: “Tenemos que recuperar el Templo Corazón de María en Linares”

El consejero regional Rodrigo Hermosilla, dijo que entre sus desafíos para esta nueva etapa en su cargo, figura el trabajar para lograr la recuperación definitiva del Templo Corazón de María, ubicado en la calle Maipú de esta ciudad, y que tras el terremoto de 2010 aún no puede ser reparado.

“Tenemos que enfrentar con decisión este tema, ya que no es la Iglesia para el día domingo solamente, sino que es un patrimonio nacional, que no podemos permitir que continúe deteriorándose”.

“El Consejo Regional aprobó el año pasado una cantidad importantísima de recursos, pero lamentablemente la empresa oferente estaba más elevada que aquellos recursos, debido a lo cual hay que volver a insistir en el tema, aunando diversas voluntades de actores políticos y sociales”, indicó.

Rodrigo Hermosilla dijo que “hay que trabajar en forma seria para recuperar de una vez por todas este templo que es histórico en Linares”.