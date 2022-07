Política 21-07-2022

Consejeros Regionales en alerta por situación de gastos de servicios públicos en proyectos aprobados por el Gore





Consejeros Regionales del Maule, provenientes de todas las provincias de la Región, exhiben su preocupación luego de la última sesión de Consejo Regional celebrada este martes.



Y es que en dicho encuentro toman conocimiento de que diferentes servicios públicos en la Región, han declarado ante la Gobernadora Cristina Bravo, la incapacidad para dar curso al gasto de importantes proyectos que les fueron aprobados por el Consejo Regional, obligando a partir de ello, a reinvertir los recursos en otras iniciativas.



“Estamos convencidos que la Región puede tener mayor proyección en la medida que los objetivos que hemos aprobado y los recursos que hemos puesto a disposición se cumplan y ejecuten en favor de esas obras, y eso, no es lo que está ocurriendo” aseveró el Consejero Regional Patricio Ojeda.



Por su parte, Juan Andrés Muñoz, Consejero de la Provincia de cauquenes “es realmente incomprensible que en un año de tantas dificultades como las que estamos viviendo ahora tengamos servicios en la región que no sean capaces de ejecutar los recursos que este Consejo les aprueba con toda la gran cantidad de solicitudes de proyectos y de iniciativas… quienes ya tienen financiado recursos, lo mínimo que pueden hacer es ejecutar esos recursos de buena forma”



Diferentes servicios públicos figuran en la lista de programas que dejarán de gastar recursos este 2022 y que someten al Gobierno Regional a la tarea de reinvertirlos en otros proyectos. Fue en el marco de la discusión de recursos para el Programa de Chatarrización 2022 -que beneficia a empresarios del transporte público- lo que despertó las alertas. En la modificación del Marco presupuestario, los Consejeros Regionales tuvieron a la vista los documentos que enumeran los servicios que no ocuparán recursos de los proyectos que les fueron aprobados, cuyos recursos fueron destinados a la Chatarrización 2022. En el listado figuran servicios tales como SERNAMEG, INDAP, CORFO, CNR (Comisión Nacional de Riego) todos los cuales tienen recursos aprobados para proyectos y programas como Proyectos de Riego, Apoyo al Emprendimiento, Reconversión de la pequeña Agricultura, Fortalecimiento a negocios de mujeres, Programas de violencia Intra Familiar VIF, entre otros.



Finalmente, el Consejero de la Provincia de Talca, Juan Valdebenito, dijo: “quiero manifestar que esta no es una crítica al Gobierno Regional, es una critica al gobierno central… este es un gobierno de puros jóvenes sin experiencia… que demuestran la incapacidad que han tenido para que estos recursos, que este gobierno regional aprobó con la intención de ir en beneficio de nuestra gente, se están perdiendo por la incapacidad y la inoperancia de las autoridades designadas por este gobierno”.