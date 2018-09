Política 26-09-2018

Consejo para la Transparencia afirma que ninguna compraventa puede asociarse a la entrega del RUT

Ante cifras entregadas por el Centro de Estudios de Retail (Ceret) de la Universidad de Chile, entre ellas que un 49% de los encuestados entrega su RUT en supermercados, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago explicó que la práctica de compraventa en tiendas comerciales no puede estar asociada al RUT y debiera erradicarse.

Drago, afirmó que se entiende que el uso del número de identificación sea utilizado por parte de las empresas para programas de fidelización o registros, no obstante, fue enfático en afirmar que ninguna compraventa puede condicionarse a la entrega del número de identificación y que se trata de una práctica a la cual debe ponerse punto final en el corto plazo.

Asimismo, el titular de Transparencia reiteró el llamado a modernizar de forma urgente la normativa sobre protección de datos personales que data de 1999 y que en palabras del presidente del CPLT “no da el ancho para el contexto actual”.

Sin embargo, Drago apuntó a que los cambios a la normativa no debieran impedir que las empresas sean leales con sus clientes y no esperen la aprobación de la ley para aplicar estándares internacionales: “Es urgente legislar en materia de protección de datos personales, pero las empresas no tienen por qué esperar una legislación. Los principios sobre protección de datos personales están claramente definidos en el mundo y las empresas por lealtad con sus clientes los debieran empezar a aplicar ya”, sostuvo.