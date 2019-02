Política 03-02-2019

Consejo para la Transparencia ante índice de corrupción: “el país está al debe en reformas sobre probidad”.

Frente al informe de Transparencia Internacional que señala que pese a descender un puesto, Chile se mantiene como el segundo país menos corrupto de América Latina, el Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, afirmó que “si bien son cifras positivas, no son para bajar la guardia” y que “el país todavía está al debe en reformas sustantivas para mejorar los niveles de probidad y transparencia”.

El presidente del CPLT reaccionó al descenso de un puesto en el ranking mundial posicionándose en el lugar 27, entre 183 países medidos afirmando que “la lucha contra la corrupción es un deber permanente y debe ir actualizándose de manera eficaz”.

Drago, refirió en particular a “la actualización de la Ley de Transparencia, que ha cumplido -entre otras cosas- a prevenir situaciones de corrupción y develarlas cuando han ocurrido”. En ese sentido apuntó a que el proyecto de ley “está ya desde hace varios meses en el Parlamento y no ha tenido ningún movimiento”.

Asimismo, el titular de Transparencia destacó que “Creo que lo importante es que se ponga urgencia a este proyecto, se priorice de verdad y no bajemos la guardia y sigamos en el camino de profundizar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas en el país”.