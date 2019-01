Política 09-01-2019

Consejo para la Transparencia: “el gobierno tiene la oportunidad de modernizar a las instituciones”

El Consejo para la Transparencia, a través de su titular, Marcelo Drago, reaccionó a los dichos del ex presidente Ricardo Lagos que circularon en la prensa, aludiendo a que como institución “compartimos la mirada, urgencia y fondo de lo expresado por el ex presidente en lo relativo al reconocimiento de la crisis de nuestras instituciones, lo que puede poner en jaque a nuestra democracia”.

Asimismo, enfatizó en que el “El Gobierno tiene la oportunidad de sacar adelante un gran acuerdo político transversal que modernice a las instituciones tanto públicas como privadas y entregue con la urgencia que merece las señales inequívocas que la ciudadanía espera para enfrentar esta crisis”.

“Hoy ante esta falta confianza en algunas de las instituciones que gozaban de mayor reputación hasta hace algunos años y ante un entorno muy distinto, tenemos que proteger esa institucionalidad. Debemos generar una instancia que ponga sobre la mesa puntos en común y, con ello, hacer los cambios que se necesitan en el largo plazo, abandonando cualquier mezquindad o pelea chica. Eso es lo que se espera de nuestros dirigentes”, agregó el Presidente del CPLT.

El representante del Consejo coincidió con el ex mandatario respecto de “La necesidad de trabajar en acuerdos es fundamental en el sentido de fortalecer nuestra democracia”.