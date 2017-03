Política 31-03-2017

Consejo para la Transparencia insta a municipios a crear unidades exclusivas de acceso a la información

Después de varios años de inmovilidad, los municipios de todo el país podrán extender sus plantas de funcionarios a contar del año 2018, lo que no sólo permitirá la contratación de más profesionales, sino que además, favorecerá la posibilidad de crear unidades exclusivas de transparencia.

Y pese a que varias comunas ya cuentan con divisiones encargadas de atender las solicitudes ciudadanas y de promover el derecho de acceso a la información, el aumento de plantas permitirá que estas unidades cuenten con jefaturas establecidas —y su consiguiente responsabilidad administrativa— y un presupuesto pre asignado.

Por esa razón, y en el marco del XIII Congreso Nacional de Municipalidades que se realiza en Viña del Mar, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), José Luis Santa María, instó a los municipios a comprometerse con la probidad creando de manera definitiva las llamadas Unidades de Transparencia.

“Este incremento del personal que podrán efectuar los municipios no sólo supone serios desafíos en materia de presupuesto, gestión y administración, sino que también representa una ocasión para sellar un verdadero compromiso con la transparencia creando unidades cien por ciento dedicadas a promover y facilitar el acceso a la información de los ciudadanos”, señaló Santa María, invitando a alcaldes y concejos municipales a comprometerse de manera efectiva con esta norma que permite que cualquier persona exija datos públicos.

Según las modificaciones introducidas a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los alcaldes podrán modificar las plantas y efectuar el respectivo encasillamiento de los funcionarios entre el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2019. Luego de ese periodo, el aumento de las plantas sólo se podrá realizar cada 8 años, por lo que Santa María llamó a los ediles a no perder esta oportunidad.

“Esperamos que muchas administraciones comunales se hagan cargo de este llamado y releven el rol de la transparencia al interior de los municipios sin olvidar que nuestro foco son los ciudadanos”, agregó.