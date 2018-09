Política 21-09-2018

Consejo para la Transparencia llama a correos de chile a clarificar medidas que implementará tras filtración de datos sensibles

“El foco de la preocupación del Consejo para la Transparencia tras el reconocimiento de la responsabilidad de Correos de Chile en la filtración de información personal de chilenos y chilenas, está en las acciones que se tomarán de ahora en adelante”. Con estas palabras, el presidente del CPLT, Marcelo Drago, emplazó a la empresa autónoma estatal, tras el reconocimiento de ésta de la existencia de una “alta probabilidad” de que la filtración de datos de tarjetas de crédito se haya producido a partir de un servicio de casilla virtual en Miami, abastecido por un proveedor internacional.

"El resguardo de los datos personales que la entidad maneja de sus clientes se encuentran bajo su responsabilidad, lo que incluye los datos sensibles. Es decir, Correos tiene que hacerse responsable de adoptar las medidas de seguridad suficientes para que esos datos no sean extraídos, hackeados y no lleguen a manos de terceros, que no están autorizados a utilizarlos. Es deber de la empresa transparentar a la brevedad las medidas de seguridad que implementará para que esto no vuelva a ocurrir”, enfatizó Drago.

El presidente del CPLT, órgano que estará a cargo de la protección de datos personales en Chile a partir de la nueva ley, explicó además que este hecho permite ejemplificar la complejidad de las situaciones que se generan ante una realidad que en nuestro país “no se encuentra regulada”.