Política 11-10-2020

Consejo para la Transparencia ordena entregar cifras diarias de contagiados de covid-19 por comuna



El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió por unanimidad de su Consejo Directivo acoger un amparo presentado por el solicitante de la cantidad diaria de contagiados por Covid-19 en la totalidad de las comunas del país desde marzo de 2020 y hasta mediados de este año.

Esto ocurre tras una respuesta de la entidad en que posibilitó el acceso parcial a las cifras requeridas, indicando en su respuesta que estos datos se mantienen disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud (MINSAL) en los informes de vigilancia epidemiológica, remitiéndole dos enlaces a través de los cuales podría acceder a los antecedentes.

Sin embargo, el solicitante se manifestó insatisfecho con la respuesta informando ante el Consejo que uno de los enlaces dirige a datos sin desglose por región, y el otro tiene información por comuna, pero no son cifras diarias. En los descargos de la Subsecretaría se apuntó a que lo solicitado no obraría en su poder, pero no señaló motivos o causas específicas por los cuales esto ocurre ni tampoco habría acreditado que agotó todos los medios que tiene a su disposición para encontrarla.

Ante ello, el CPLT decidió ordenar la entrega de los antecedentes solicitados en los términos descritos e indicando que la información entregada por la Subsecretaría de Salud Pública no permite satisfacer el requerimiento de información.