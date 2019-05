Política 04-05-2019

Consejo para la Transparencia subraya que trasparencia y protección de datos personales van de la mano

El recientemente elegido presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada Roblero, comentó las principales situaciones de corrupción que afectan al país apuntando al rol que debe desempeñar el CPLT tras 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia.

Asimismo, se explayó sobre los principales desafíos que enfrenta al iniciar su gestión a la cabeza de esta institución –por segunda vez-, refiriendo a acciones que permitan que el Consejo mantenga la incidencia que tiene en el ámbito de la Transparencia y amplíe sus funciones y atribuciones en materia de protección de datos personales.

Sobre el rol del CPLT Jaraquemada afirmó que “La transparencia siempre es incómoda para la autoridad y un Consejo para la Transparencia que no incomoda a la autoridad no está cumpliendo tal vez fielmente su rol".

Asimismo, el Presidente del Consejo, enfatizó en el valor del carácter preventivo de la transparencia, “y no suponer que uno le va a entregar una autonomía, por ejemplo, a una autoridad para disponer de gastos reservados, esa autoridad lo va a hacer bien”. Agregó sobre el caso particular que el Consejo tiene “un amplio espectro para regular y acotar el uso y el escrutinio de eso".

Finalmente, el titular de Transparencia subrayó que en el caso de que el Parlamento apruebe el proyecto de ley que moderniza la normativa, actualmente en el Senado, podrán abrirse a organismos privados y otro tipo de entidades que manejan y tratan gran cantidad de datos.