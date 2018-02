Policial 09-02-2018

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA SUGIERE INTERVENCIÓN DE CONTRALORÍA POR GASTOS DE CARABINEROS EN EX AUTORIDADES.

El Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, sugirió la intervención de Contraloría para esclarecer los gastos que aún mantiene Carabineros para financiar automóviles, bencina e incluso el TAG de seis ex generales directores.

En conversación con radio Concierto, el titular del CPLT criticó los millonarios montos que ha destinado la institución policial, haciendo también un llamado a elevar los estándares éticos de este y otros organismos del Estado.

“Hay que diferenciar seguridad de los privilegios. Hay gastos personales que difícilmente pueden tener un fundamento en materia de seguridad. Esta es una norma anacrónica, que hoy no se justifica y que debemos revisar profundamente. Tenemos que fomentar un escrutinio sobre las autoridades para facilitar la rendición de cuentas de todos quienes tenemos un cargo público”, sentenció Drago, detallando que cualquier acción que implique el desembolso de recursos del Estado, debe ser razonada más allá de lo normativo.

“Las decisiones deben tener un fundamento y servir al interés público. Si no se pueden respaldar, se cae en la arbitrariedad y en los privilegios sin justificación. Aunque los gastos sean legales, tenemos que cuidar los recursos del Estado”, agregó el presidente del CPLT.

“Se faculta al General Director para proporcionar, con cargo a sus propios recursos institucionales, los medios humanos, materiales y logísticos necesarios para la debida protección y seguridad de quienes hayan ejercido el Mando Superior de Carabineros”. Ese es uno de los artículos del decreto número 15 de 1998 de la entonces Subsecretaría de Guerra (actual Subsecretaría de FF.AA.) que entre otras cosas, permitiría también la asignación de un dispositivo de seguridad permanente para ex autoridades policiales y que según algunas informaciones, habría sido establecido como “reservado” por el Consejo para la Transparencia (CPLT).