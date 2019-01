Política 05-01-2019

Consejo para la Transparencia valora auditoría de contraloría en Fuerzas Armadas

Como “positivo” calificó el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago el proceso de revisión que efectuará la Contraloría General de la República en todas las secciones que tramitan la compra de vuelos al extranjero en las Fuerzas Armadas, no obstante remarcó “si hubiera habido transparencia activa en los viajes, en este sector, esto no hubiera sucedido”.

“Las auditorias que se han anunciado creemos que son positivas, cada órgano fiscalizador toma las medidas que considera adecuadas al momento pertinente. En este caso en particular cuando hablamos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública las medidas de prevención son mucho más potentes”, subrayó Drago.

Según el Presidente del CPLT, “Si hubiera habido transparencia activa en los viajes, en este sector, esto no hubiera sucedido”. Recordó entonces la defraudación en base a vuelos comerciales (en el Ejército) no pasó en otras instituciones porque “todos tenemos obligación de publicar en transparencia activa los viajes, sus costos, las motivaciones de los mismos, etc. Esto no sucede en el caso de las FFAA y justamente esa ausencia de transparencia, esta opacidad permitió este hecho”.