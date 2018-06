Crónica 07-06-2018

Consejo Regional del Maule aprueba por unanimidad Programa de Recambio de Calefactores

El programa se implementará en diez comunas de la Región del Maule, las que podrán optar al beneficio de instalar calefacción sustentable, con el fin de mejorar la calidad del aire.

Durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el pleno del Consejo Regional del Maule, encabezado por el Intendente, Pablo Milad, y el presidente del CORE, George Bordachar, aprobó por unanimidad el Programa de Recambio de Calefactores, iniciativa promovida por el Ministerio del Medio Ambiente, y que contó con la presencia del Subsecretario del Medio Ambiente, Rodrigo Benítez y el seremi del ramo, Pablo Sepúlveda.

El proyecto ambiental que apunta a promover la calefacción sustentable para descontaminar las comunas de Talca, Maule, Curicó, Romeral, Rauco, Molina, Sagrada Familia, Teno, Linares y Cauquenes, tendrá un financiamiento de 3.394 millones de pesos, de los cuales, 2.500 millones pesos, serán aportados por el Gobierno Regional y 754 millones, por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Esto permitirá recambiar, alrededor de 2.800 estufas a leña, altamente contaminantes, antiguas e ineficientes, por calefactores de primera tecnologías, a pellet de madera y kerosene, los que generan menos emisiones a la atmosfera y contribuyen a mejorar la calidad del aire para los sectores urbanos de estas diez comunas.

Según indicó el Subsecretario Benítez, “esta es una real celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, porque con estos fondos podemos llegar a dar soluciones para la comunidad, para las personas, en un tema tan relevante y que toca de frente a la gente, como es la contaminación por calidad del aire”.

Por eso, “estamos muy agradecidos del Consejo Regional por poder aprobar los 2.500 millones de pesos para el programa de recambio de calefactores, estamos convencidos que es una forma de avanzar en la descontaminación del aire de la región y queremos seguir colaborando con el Gobierno Regional, es parte del programa del Presidente Piñera, en un día como hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, en verdad es una muy buena noticia”, expresó Benítez.

En tanto, el Intendente de la Región del Maule, se refirió a la principal causa de la contaminación atmosférica, “la leña es el principal contaminador del aire, no por ser un elemento contaminante, sino por el uso que se le da indebido a la leña, cuando tiene más de un 25% de humedad, por eso hemos comenzado una ardua fiscalización para que no se contamine a ningún nivel y con respecto a los calefactores esta es una vía de solución”, aseguró el Intendente antes los consejeros regionales y público asistente a la votación.

Por su parte, George Bordachar, sostuvo que “agradecer la visita del Subsecretario y el Seremi de Medio Ambiente. Estoy muy contento de la aprobación de más de $2500 millones para ir en ayuda de nuestra calidad del aire y para que la gente efectivamente tenga mejor temperatura en sus hogares; más limpio, más sano y que no contamine. Esta es la segunda vez que entregamos una gran cantidad de recursos, esperemos que en el futuro se puedan incorporar muchas más comunas”, recalcó el presidente del CORE.

DISTRIBUCIÓN DE CALEFACTORES

El recambio masivo de estufas por calefactores más limpios y eficientes, beneficiar a las comunas de Talca y Maule con 1.280 recambios. En tanto, para las seis comunas de la Provincia del Valle Central, se adjudicarán 920 calefactores. La comuna de Linares tendrá un recambio de 370 estufas y por primera vez en la historia, la comuna de Cauquenes podrá optar al programa piloto de 230 recambios de calefactores.

El total de recambios de calefactores favorecerá directamente a 11.200 personas de la región al disminuir el material particulado por humos visibles desde las viviendas.