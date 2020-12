Social 29-12-2020

Consejo Regional entregó retroexcavadora para la comuna de Retiro



El Intendente Juan Eduardo Prieto; el Presidente del Core, Patricio Ojeda y los Consejeros Rafael Ramírez y Edgardo Bravo se trasladaron hasta la comuna de Retiro para entregar el anhelado vehículo a la Municipalidad

En la ocasión, las autoridades destacaron la llegada de esta maquinaria a la comuna de Retiro, ya que ésta no cuenta con una maquina adecuada para remover carpeta pétrea y cargar los camiones.

El valor de la retroexcavadora es de 142 millones aproximadamente y fueron financiados a través del Gobierno Regional del Maule.

El Intendente Juan Eduardo Prieto, indicó que “este es un compromiso que teníamos con el alcalde, que nos ha pedido en considerables ocasiones esto, por el compromiso que tiene con el sector rural y que necesitan las mejoras de los caminos y este es uno de los desafíos que tenemos de seguir mejorando la calidad de vida de todos habitantes de Retiro”.

En tanto, el Presidente del Consejo Regional, Patricio Ojeda, acotó que “merecido aporte a la comuna de Retiro, hemos estado entregando aportes significativos en materia de infraestructura vial, entendemos que no llegamos a todos los kilómetros que se necesitan y esta herramienta viene a suplir esa necesidad para aquellos sectores que no van a tener asfalto”.

El proyecto contempla la adquisición de una excavadora nueva sobre orugas, de una potencia aproximada de 157 hp y con un balde de capacidades superior a 1.2 m3 metros cúbicos, de un peso promedio neto de 22.000 kg, un motor de 5.7 lts. Este vehículo cumplirá con la función de remover material pétreo en ríos para la carga de camiones tolva, en el mejoramiento y mantención de caminos de tutela municipal. La maquinaria tendrá una vida útil de 8 años.