Crónica 14-09-2018

Consejos de Visa para evitar Sobreendeudamiento este “18”



Con el fin de que las festividades dieciocheras se disfruten sin colapsos financieros por sobreendeudamiento, Visa entrega valiosas y útiles sugerencias para mantener las finanzas en orden.

Para evitar dañar las finanzas:

a. Controlar las ansias de comprar: analizar si el producto o servicio cubre una necesidad o deseo.

b. Planear las compras: una guía útil es hacer un listado de lo que es necesario durante el mes.

c. Disfrutar de un pasatiempo: dedicar el tiempo a una actividad agradable permite reenfocar prioridades y disminuir la ansiedad por las compras.



Compre con mesura

Primero: Elaborar un presupuesto, ya que es una herramienta muy útil en las finanzas, pues permite visualizar todos los ingresos disponibles y los pagos que se harán durante el mes.

Segundo: Teniendo un presupuesto es posible calcular y organizar de forma sistemática los pagos a rubros básicos (alimentación, servicios, transporte, etc.). Idealmente se recomienda llevar un registro detallado.

Tercero: Al momento de llevar un registro, es posible conocer con exactitud cada salida de dinero, lo que permite identificar los gastos que pueden reducirse o eliminarse.

Cuarto: Comparar precios y analizar ofertas permite tomar mejores decisiones.

Quinto: La clave está en la organización. Es permitido considerar un presupuesto mensual para gastos libres, pero no excederse del mismo.



Evite sobreendeudamiento:



1. Antes de solicitar un nuevo crédito se deben analizar las deudas actuales para evitar salirse de control. Una señal de alerta de que se está al borde de un sobreendeudamiento es cuando la persona se siente frustrada al realizar sus pagos, evita atender las llamadas de acreedores y recibe avisos de facturas vencidas.

2. Hacer un recuento de los ingresos netos y los gastos fijos, de esta manera se establece el presupuesto disponible para cubrir las deudas.



3. Definir prioridades y recortar los gastos, evitando compras por impulso, siendo esta la parte más importante para ahorrar dinero y cubrir lo más pronto posible las deudas actuales.



4. Organizarse y establecer un plazo de pago para cubrir la deuda. En este paso es importante acudir con la institución o empresa acreedora y acordar un plan de pagos.



5. Buscar la manera de aumentar ingresos, iniciando un nuevo emprendimiento, un proyecto como freelance o un trabajo de fin de semana para generar una fuente de ingresos adicional.



Importancia del ahorro

El hábito de ahorrar debe ir acompañado de la decisión de dónde guardarlo, que puede ser una cuenta de ahorro, hacer inversiones a largo plazo o tener un fondo de inversión. Está decisión es importante para determinar que el ahorro estará seguro, obtendrá intereses o ganancias sobre la cantidad invertida.

Planeamiento de objetivos

1. El primer paso es determinar metas a futuro

Comprar una casa, pagar una boda o realizar un viaje, son motivaciones claras para destinar cierta parte de dinero al ahorro.



2. Elaborar un presupuesto y llevar un registro de gastos



3. Planear las compras

Definir los gastos frecuentes y esporádicos para que en los casos posibles pueda planificarse con anticipación y aprovechar descuentos.



4. Más opciones de ahorro

Buscar otras formas de ahorro, como el consumo de servicios en el hogar, evaluar los hábitos de consumo, ser más consciente en la compra de productos, evitar el desperdicio, etc

.

5. Reflexionar antes de cada compra

Aprovechar ofertas puede ser una cualidad, sin embargo, las ofertas de temporada pueden convertirse en una tentación. Siempre se debe ir con el objetivo en mente para detenerse a pensar si el artículo es de primera necesidad.