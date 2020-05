Social 02-05-2020

Consejos para hacer pagos seguros



Mantente atento y protege tu información personal y la de tus medios de pago electrónicos y digitales



Desde un correo electrónico de un extraño que pide fondos para una emergencia hasta estafadores que solicitan donaciones haciéndose pasar por organizaciones legítimas, los defraudadores en línea son cada vez más creativos. Sin embargo, es posible protegerse de los fraudes y la primera línea de defensa es estar informado.



“Independientemente que las personas realicen sus compras usando pagos electrónicos y digitales directamente en un comercio, por Internet o a través de un teléfono móvil, Visa continuará innovando en los pagos para lograr que más personas tengan acceso a formas de pago simples y convenientes, siempre poniendo la seguridad como nuestra mayor prioridad”, dijo Eduardo Pérez, jefe regional de riesgo para Visa América Latina y el Caribe.



A continuación, conozca algunas formas de fraude, además de consejos de seguridad sobre cómo prevenirlos.



PREVENIR FRAUDE EN PAGOS DIGITALES



El fraude en pagos digitales es relativamente raro y puedes tomar acciones proactivas para prevenirlo.



Para evitarlo

Usar tarjeta chip en el punto de venta, insertándola en la terminal o usando pagos sin contacto en terminales con esa capacidad.

Compras en sitios de web de comercios reconocidos y entrar a un sito de comercio directamente por tu web-browser, en vez de un sitio de comercio por un link o en un sitio de un tercero o por un email.

Inscribirse en el servicio de alertas de tu emisor para recibir notificaciones de tus pagos en tiempo real por texto o por email.

Contactar y/o resolver un cargo no reconocido directamente con comercios donde existe una relación establecida y donde se realizan pagos recurrentes.

Contactar al emisor inmediatamente cuando identifiques una transacción en un comercio no reconocido.



CUIDADO CON EL FRAUDE CIBERNÉTICO



Es aquel que se realiza en internet por medio del uso de algún software malicioso para obtener datos personales, números de cuenta y claves personales.



Para evitarlo



Nunca ingresar a la página web de tu banco desde links o accesos rápidos que provengan de correos electrónicos, así dichos correos provengan de tu banco.

Siempre digitar la dirección de la página web del banco directamente en el buscador.

Los bancos nunca solicitan claves o información financiera a través de correos electrónicos. Por lo tanto, no se debe contestar dichos correos.

No descargar archivos adjuntos de direcciones desconocidas. Pueden ser virus.

Procurar no utilizar computadoras o redes públicas para acceder a la página web de tu banco o realizar transacciones.