Opinión 07-01-2018

Consejos para lograr lo propuesto

Solo ha transcurrido poco más de un centenar de horas desde que se inició el Nuevo Año 2018, en que junto con un estrecho abrazo, nos auguraron la realización de todos nuestros propósitos como lo es, la consecución de un mayor bienestar físico y material, entre otros buenos deseos,

Es así como, con renovadas energías, empezamos a realizar el listado de cosas que nos propusimos, no sin antes inventariar lo logrado en el año que terminó, evaluando lo concretado, cuyo final quizás no fue tan satisfactorio y también los aspectos no concretados, muchos de los cuales han estado por largos años en la lista de lo anhelado.

Mentalmente, pueden suceder algunas cosas al constatar los magros resultados : Hacernos un reproche por la falta quizás de compromiso nuestro que nos aquejó y……..nos avergonzamos por ello, sintiéndonos culpables y decepcionados.

Pero, de inmediato nuestra mente, hizo formularnos una serie de “ justificaciones” por no haber logrado lo propuesto, entre ellas, echándole la culpa a otros de nuestro fracaso para no sentirnos tan mal. Al respecto, lo lamentable es que no sabemos cómo acabar con ese ciclo enfermizo, terminando por preguntarnos ¿ Porqué no logro lo que me propongo? Y nos confundimos, por no haber sido capaces de concretar lo propuesto. Entonces nos volvemos a preguntar ¿ Será debido a que no logramos pasar a la acción para llegar a las metas propuestas?

Pensamos, que tal vez no fue la falta de voluntad nuestro verdadero problema, pues, existen otras causas. Si hacemos un real esfuerzo y nos distanciamos un poco del problema, descubriremos que en verdad, fue la falta de “ motivación” que obedeció a un patrón de comportamiento que, presumiblemente se formó a raíz de “ reprimir sentimientos”, como por ej. aquellos de los que nos avergonzamos por alguna razón.

Al respecto, el autor que nos inspiró para escribir esta crónica, nos invita a tratar de traer a la luz el origen de nuestra conducta negativa, con el propósito de anular el efecto tóxico que nos produce, que nos inhibe, por ej. “ a dejar de fumar o beber”.

Muchos dicen por otra parte: “ el pasado es pasado” y éste, ahí debiera quedarse……….pero, no es así. La sicología ha descubierto que en todos existe una “ sombra del pasado” que son aspectos de nuestra personalidad, muchos de ellos en verdad inaceptables, que desde pequeños hemos ido reprimiendo, tal como ocurre con sucesos traumáticos, dolorosos, que nos ocurrieron en el ayer…

Probablemente, nunca fuimos capaces de reconocerlos, pero, a la larga nos hicieron notar de su existencia. Así ocurre con las adicciones, depresiones, enfermedades,etc.

Debbie Ford, coautora del libro “ Luz en la sombra”, al respecto acotó que, nuestra sombra solo es peligrosa “ si la encerramos en el oscuro sótano de la represión” Para evitar ello, nos dice Glenda Travieso aconseja “ observarnos con una mirada compasiva, para descubrir ,que hay más allá de nuestras conductas de autosalvateo siendo esta última, la resistencia de nuestro YO superior, de continuar desempeñando una mentira.

Por lo que, cada vez que descubramos una conducta que amenaza nuestra paz mental, nuestra felicidad, salud o seguridad, pensemos que ha llegado el momento de hacernos una introspección, de indagar nuestro mundo interior, para iluminar esa sombra oscura que está oculta desde nuestro pasado. Al descubrirla, estaremos en condiciones de realizarnos una autoreconciliación que, es la única forma de restarle el poder a dicha “ sombra”, aceptándola y modificándola en la posibilidad de nuestras fuerzas.

Solo así, se podrán anular las respuestas automáticas que provienen de esa parte oscura de nuestro “ yo” que es nuestro respectivo inconsciente. Enfrentando, amigos míos, esos miedos más profundos, podremos conectarnos con nuestro enorme poder personal. Así, dejarán de existir las excusas para todo y se comenzarán a ver los grandes avances de nuestra vida.

Y mañana cuando despertemos a un nuevo día, éste será un nuevo HOY, y será el mejor momento, para recordar por última vez los fracasos del pasado y tendremos fuerzas para enfrentar ahora con energías renovadas a este Nuevo Año 2018 y los desafíos que nos presenta, se nos harán más fácil de alcanzar.

René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista