Editorial 24-02-2022

CONSEJOS PARA MEJORAR EL NIVEL DE INGLÉS EN CASA





Más del 70% de los chilenos opina que hablar inglés es una necesidad -de acuerdo a estudios nacionales sobre la materia- sin embargo, la realidad es otra, ya que los chilenos tienen muy bajo nivel de competencia en el manejo de este idioma.

Si bien en la actualidad hay cada vez mayor interés de aprender inglés, la falta de práctica constante pasa a ser un gran problema, más si se está recién iniciando algún curso o entrenamiento al respecto. Es por esto que resulta clave mejorar algunas habilidades, como por ejemplo practicar en casa para mejorar la fluidez o ver contenidos en el idioma, pero sin subtítulos.

No subestimar el poder de las redes sociales: Internet se ha transformado en una necesidad, por lo que estamos rodeados de aplicaciones y sitios en la red, que nos pueden ayudar a mejorar nuestras habilidades. A través de Facebook, Snapchat, Instagram y twitter, es fácil encontrar extranjeros que hablen inglés, ya sea de forma nativa o por haberlo estudiado como segunda lengua, por lo que comunicarnos con ellos puede ser de gran utilidad. Esto nos permitirá estar en contacto con el idioma, nos ayudará a practicar la lecto-comprensión, abrir nuevos horizontes y conocer otras culturas.

Ver contenido en inglés: La televisión por cable es un medio adecuado para encontrar programación extranjera en varios idiomas, entre los que destaca precisamente el inglés. Ver series, películas y noticias nos ayudará a familiarizarnos con el acento, el tono y el vocabulario. Un ejercicio productivo puede ser el ver una película que conocemos perfectamente en su idioma original y eliminar los subtítulos o que éstos se muestren en inglés.

Youtube: Retomando un poco la parte audiovisual y las ventajas de Internet, apuntamos hacia esta plataforma que nos permite interactuar con presentadores de todo género y tipo ofreciendo una amplia gama de programación. Si le agrada la música puede no sólo encontrar videos sobre las canciones, con letra o karaoke de ésta, sino a músicos dando entrevistas o manteniendo ellos mismos un canal donde aprender sobre la materia. Hay documentales, tutoriales, blogs e, incluso, películas disponibles.

Leer: La lectura podrá ser considerada como una obviedad, pero los métodos en los que podemos encontrar lecturas de contenido en inglés no siempre son tan evidentes. Páginas como Story Nory, british council y play tales son buenos para principiantes, ya que utilizan literatura infantil, con vocabulario más sencillo. Por supuesto, con el tiempo la persona podrá ir aumentando la complejidad de las lecturas y así adentrarse en temáticas más complejas y extensas.

Podcast y aplicaciones: Escuchar diversos audios en inglés siempre una buena idea, son amenos y muchos cuentan historias. No sólo nos ayudan a practicar la audición y reconocer el lenguaje, sino que también a mejorar nuestra pronunciación. Puedes encontrar podcast en páginas como iTunes.