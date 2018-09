Crónica 15-09-2018

Consejos para no caer en fraudes cibernéticos durante las fiestas patrias

Normalmente las personas se preocupan solamente del cuidado de sus hogares antes de salir de vacaciones. Durante las celebraciones del 18 de septiembre los asados, empanadas, choripanes y ese aroma a festividad nacional hacen que la gente se olvide de otras cosas importantes, como lo pueden ser la seguridad de sus cuentas bancarias, claves e información personal al usar dispositivos móviles.

Por lo mismo, Arkavia Networks recomienda algunas acciones sencillas para poder disfrutar de las vacaciones dieciocheras sin preocupaciones, protegiendo sus datos y cuidando el bolsillo.

Ten mucho cuidado con la información que se publica en las redes sociales. Pese a que los protocolos de seguridad de las aplicaciones móviles subieron sus estándares tras el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, además del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) de europa, lo cierto es que muchas personas no conocen los permisos de privacidad que tienen configurados en sus redes sociales.

Mejor desactiva la opción de geolocalización de tu dispositivo móvil. Por la misma razón expuesta en el punto anterior, ya que, pese a que sea una herramienta útil, sigue siendo comprometedora. Actívala solamente cuando vayas a utilizarla.

Si cuentas con dispositivos con sistema Internet of Things (IoT) en tu hogar, intenta configurar los que permitan encender luces y prográmalos con timer para que alguna luz indirecta se prenda en ciertos horarios durante el día, provocando la sensación de normalidad. Dejar una luz frontal encendida durante todo el día hace evidente el hecho de que no hay nadie en el hogar.



Si es que piensas guardar tus gigas al utilizar redes de wi-fi públicas, lo mejor es que prefieras conectarte a redes que pidan una contraseña o a una red privada virtual (VPN) y evita el uso de redes que pidan datos personales para acceder a ellas. Tampoco instales softwares que te pidan mecanismos de acceso no vinculantes a la red requerida o que no provengan de desarrolladores identificados. Si vas a realizar compras por internet, hazlas desde un computador privado en lugar de uno público.

Prefiere el bloqueo automático con contraseña, código de acceso o huella digital en la pantalla de tu computador, tablet o smartphone. No olvides también de mantener tapada la cámara de tu dispositivo siempre que no la estés usando.