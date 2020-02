Crónica 01-03-2020

Consejos para preparar su vehículo para un mes intenso Que a su auto no se le aparezca marzo

Como cada año por estas fechas, revisión técnica, permisos de circulación y otros trámites aparecen en el horizonte de los automovilistas. Aquí un completo sumario para que su vehículo enfrente exitosamente el temido tercer mes del año.

Probablemente usted lee esto disfrutando de una suave brisa marina o con un verde bosque en su ventana como telón de fondo, o quizás lo haces en medio de una ciudad vacía, respirable y transitable. Lo sabemos, es febrero, pero después viene marzo, mes que se aparece en nuestras vidas irremediablemente tal como un famoso actor nacional se aparecía personificándolo en las placidas vacaciones de una familia en la recordada publicidad de un banco.

Marzo está a la vuelta de la esquina y junto a una de suma de gastos en los presupuestos de millones de chilenos resalta uno en especial, el ítem “automóvil”. Encabezados por el permiso de circulación y todos sus requisitos y costos asociados, las sorpresas en la cuenta automotriz pueden llegar a ser muy desagradables para el bolsillo. Con las siguientes precauciones logísticas y mecánicas, los expertos de Salfa quieren ayudarle a que su auto pueda pasar marzo.

“El pago de la patente corresponde al presente año y dura un periodo de 12 meses comenzando desde el 1ro de Abril, hasta el 31 de Marzo del año siguiente, el que puede ser pagado en una o dos cuotas. Ojo con no tener pagada la segunda cuota de 2019, porque si es así no podrá tener permiso de circulación 2020”, recalca el Gerente Comercial de Salfa Automotriz, Pablo Dydik.

Cierto y por lógica es que se debiera sacar el permiso de circulación en la comuna en la cual se reside, pero muchas veces esto no ocurre así por diversas razones, por ejemplo querer aportar a otra comuna con menores ingresos o hacerlo en una donde vacacionemos. Como sea, existen algunas limitaciones para cambiar de comuna, por lo que siempre es mejor informarse antes de ir directamente a pagar a una municipalidad diferente a la del permiso de circulación anterior.

“Es importante consultar en la página web del registro civil si es que existe alguna multa asociada a la patente, sobre todo si es que el automóvil fue comprado de segunda mano y no sabemos que ocurrió antes. Estas multas pueden deberse a alguna infracción empadronada que no recibimos, por circular por alguna autopista sin dispositivo TAG o hacerlo por una vía exclusiva, por dar algunos ejemplos. Cuando esto ocurre, no podremos pagar el permiso de circulación hasta que no se regularice esa deuda, que se asocia obligatoriamente a la patente”, recomienda el experto de Salfa Automotriz.

Ya contando con la información anterior debemos juntar todos los documentos necesarios para presentarnos a pagar: seguro obligatorio, revisión técnica (o certificado de homologación) y permiso de circulación anterior. El más simple de estos es el seguro obligatorio que, por lo general, se puede adquirir junto al pago del permiso. Pero vamos a lo que puede resultar más complejo, la revisión técnica .Desde Salfa -Salinas y Fabres- hacen un llamado a ser precavidos y revisar con tiempo los detalles del automóvil antes de llevarlo a la planta revisora, con el fin de no hacer filas en vano y evitar verse obligado a realizar este trámite por segunda vez.

“Lo más común en los rechazos son luces quemadas, incluyendo la de patente, y la alineación del tren delantero. También son comunes los rechazos relacionados con los neumáticos, ya sea por desgaste o por impactos laterales, los que generan un corte de tela interno, lo que se visualiza a través de una protuberancia que sobresale” asegura al respecto el Gerente Comercial de Salfa Automotriz.

Por lo mismo, antes de la revisión técnica, se recomienda chequear los siguientes puntos para evitar pasar un mal rato:

• Estado de neumáticos.

• Alineación, con el solo hecho de soltar el volante en superficie plana por unos segundos se puede determinar si se carga para algún lado.

• Parabrisas sin piquetes.

• Anclajes de Cinturones de seguridad.

• Focos en buen estado.

• Patente Visible y en buen estado.

• Funcionamiento de bocina.

• Funcionamiento de limpia parabrisas.

• Escape Roto y humo visible.

• Permiso de circulación al día.

Existen servicios como la pre revisión técnica de Salfa, donde se revisan 31 puntos en total, con el fin de acotar la mayor cantidad de posibilidad de factores que podrían llevar al vehículo a no aprobar la revisión.