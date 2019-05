Crónica 17-05-2019

Consejos para reciclar en casa

Nuestra casa es una fábrica de residuos. Sí, tal cual. A diario acumulamos materiales de un solo uso, de los cuales, si no gestionamos su reutilización, lo más probable es que terminen en un vertedero o simplemente en el mar, aumentando así la contaminación y el impacto ambiental.

Es por ello que, si queremos que las nuevas generaciones conozcan el mundo con bosques, mares y lagos, tal como lo vemos hoy, tenemos una gran misión: ayudar a frenar el daño que le hacemos a nuestro planeta, y para eso nada mejor que empezar por casa.

Dar un segundo uso a los residuos no es difícil, pero es necesario partir por informarnos y ser conscientes de la necesidad de hacer un cambio de hábitos. Es por ello que en este Día Internacional del Reciclaje, desde CoInventa, plataforma de innovación y desarrollo de envases y embalaje de alimentos, te entregamos algunos consejos fáciles y simples de cómo incorporar el reciclaje a tu vida diaria:

Si es primera vez que reciclas, compra varios contenedores y comienza por separar tu basura:

-Plásticos: con excepción de envases de Poliestireno Expandido (plumavit), de alimentos preparados, envases de carnes al vasio, artículos personales como cepillos de dientes, pastas de dientes, envases de medicamentos, cremas faciales o cosméticos, envases con residuos de aceites y otros).

-Papeles y cartones: con excepción de papel carbón, de fotografía, con pegamento, encerado, plastificado, papel sanitario y pañuelos desechables.

-Vidrios: las botellas y frascos deben ir sin tapas metálicas o plásticas.

-Latas de aluminio: los envases deben ir sin el papel que los envuelve.

-Tetrapack

Antes de depositarlos en tu contenedor asegúrate de que estén limpios. Y cuando acumules una buena cantidad, llévalos al punto de reciclaje más cercano a tu casa.

Otras formas de reciclar en casa:

-En vez de botar al basurero los residuos orgánicos de tu cocina, sepáralos y utilízalos para hacer una compostera o compost en tu patio o terraza. Puedes obtener un fertilizante natural, que se puede aplicar en huertos o jardín.

-Hay materiales con pocos usos, como las bolsas de papel o las botellas de plástico que tardan mucho en degradarse. Te recomendamos disponer de un lugar fijo para almacenar estos materiales, así los puedes reutilizar una infinidad de veces.

-También puedes reciclar tu ropa. No la botes, dónala.

-Y por último, hay residuos a los que podemos darle otra oportunidad. Puedes decorar con reciclables para reducir la basura, solo necesitas un toque de creatividad para obtener un nuevo objeto.

Cuando reciclamos, nos hacemos parte de una cultura comprometida con la sustentabilidad, que cuida y respeta la vida de las personas y por supuesto de las futuras generaciones. Incluye a todos los integrantes de la familia en la tarea, ya que es importante que todos aporten y se eduquen al respecto