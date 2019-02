Editorial 24-02-2019

Consejos para un deportista

El verano es una de las épocas del año en las que más aumentan las personas que entrenan para competencias deportivas. Si eres nuevo en esto de correr, no solo debes centrarte en la vestimenta adecuada para ello, también debes realizar pequeños cambios en tu alimentación –o dieta- diaria para que cuando salgas a entrenar estés con los depósitos de energía cargados hasta los topes y puedas aguantar toda la sesión, sea cual sea, sin recaer y en las mejores condiciones. Incluso, unos pequeños ajustes en tu dieta pueden además ser beneficiosos para tu organismo, así como ayudarte a ser más inmune frente a enfermedades, mejorar tu recuperación post entrenamiento y ayudar a no lesionarte tanto por culpa de la actividad. Así que ya puedes echar un vistazo a los siguientes consejos para cumplir con tus objetivos en el running, además de que podrán ayudarte durante tu vida diaria más allá de lo deportivo. Llénate de energía Si lo que quieres es mantener un correcto estado de salud, debes prestarle mucha atención a lo que, en temas de nutrición se refiere, al balance energético. El balance energético es un concepto fundamental pero algunas veces nos podemos equivocar. Si somos unas personas sedentarias, nuestro consumo debe ser inferior. Por el contrario, si practicamos mucho deporte, debemos ingerir más calorías y comer más para compensar nuestros niveles de actividad y el gasto energético que conlleva. Para que nos entendamos, si consumimos 100, debemos darle 100. Es decir, si nuestra actividad requiere de aproximadamente 500 calorías/ hora, nuestra ingesta debe ser acorde con este dato para que no afecte a nuestros niveles de energía, a nuestros músculos, huesos o a nuestro sistema inmunitario.