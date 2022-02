Consejos y recomendaciones para viajar en avión en tiempos de pandemia

Social 08-02-2022

Las mejores prácticas para viajar seguro en un avión durante la pandemia de COVID-19



A medida que nos acercamos a un viaje, pensamos en todos los puntos que debemos cubrir previo a nuestra salida; hacemos los preparativos necesarios para disfrutar de una grata experiencia, sobre todo si se trata de un viaje en avión. No obstante, dadas las condiciones sanitarias actuales, mismas que se han ido desarrollando a lo largo de casi dos años de pandemia por coronavirus, es necesario incrementar nuestra capacidad de prevención y priorizar el cuidado de nuestra salud por encima de cualquier experiencia.

En todo el mundo la variante Ómicron ha demostrado una capacidad de contagio mayor e incluso tres veces más rápido que la variante delta. La positividad nacional ha ido en aumento durante los últimos días con cifras superiores al 20% y con la nueva ola de contagios Chile superó la barrera de los 30 mil casos diarios, lo cual ha significado en nuevas restricciones para la población.

En ese sentido, la adopción de buenos hábitos de higiene puede ayudar a aumentar las posibilidades de volver a casa sin contagiarse o infectarse de COVID-19. Además, el uso de pruebas de diagnóstico rápido se ha convertido en una necesidad global y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS), han recomendado la implementación de estrategias de muestreo masivo, basadas en el uso de pruebas rápidas de antígenos como principal instrumento de vigilancia.

1- Recomendaciones de Salud para revisar antes y durante los viajes:

• Comprobar las restricciones de viaje.

• Vacunarse contra COVID-19 (SARS-CoV-2) e influenza.

• Llevar suministros adicionales, como mascarillas y desinfectante de manos.

• No viajar si tú o tus acompañantes están enfermos.

• Utilizar una mascarilla (cubrebocas).

• Evitar el contacto cercano manteniendo una distancia mínima de 1,80 metros de cualquier persona que no pertenezca a su grupo.

• Evitar tocar ojos, nariz y boca.

• Realizarse una prueba de diagnóstico para COVID. Incluso con el despliegue de las vacunas contra el COVID-19, las pruebas rápidas de antígeno seguirán siendo una herramienta vital en la lucha contra el alcance de la enfermedad. "Las pruebas son una primera línea de defensa fundamental", dijo el Dr. Óscar Guerra, director Médico de Diagnósticos Rápidos para Abbott. "Debe utilizarse en el contexto de otras prácticas de higiene, como llevar la mascarilla y lavarse las manos, y en ningún caso sustituye eso. Se combina con las vacunas. Y es que, en cualquier momento y en cualquier lugar alguien puede infectarse", agregó.









2- Lista de artículos imprescindibles para tener en la lista de equipaje:

• Desinfectante de manos a base de alcohol y toallitas antibacterianas.

• Alimentos/snacks altos en proteínas.

• Barras de granola.

• Goma de mascar para los cambios de altura.

• Medicamentos para la tos y gripe.

• Artículos de uso personal (cremas, tapones para los oídos, auriculares, almohadas, mantas, etc.).



Además, se recomienda no consumir bebidas alcohólicas durante el vuelo, para evitar deshidratación y que afecte con más fuerza a una persona por la reducción de oxígeno del aire, y flexionar los músculos para evitar una trombosis venosa profunda (TVP).

La Facultad de Medicina de Harvard recomienda usar ropa y calzado cómodos, no cruzar las piernas durante el vuelo, considerar la posibilidad de usar calcetines de compresión durante el vuelo, mantenerse hidratado bebiendo mucha agua y preguntar a su médico si un anticoagulante o una pequeña dosis de aspirina lo beneficiaría.

Así que, mientras planeas tu viaje, seguir estos consejos puede ayudar a no tropezar. Disfruta. Cuídate. Y mantén al COVID-19 fuera de tus planes.