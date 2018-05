Opinión 15-05-2018

Conservadores y conservacionistas Luis Valentín Ferrada

Las palabras hay que comprenderlas cuidadosamente. Al descuido se llama “falta de comprensión de lectura”, mal del cual padece una parte considerable de los chilenos. El analfabetismo actual no consiste entre nosotros en “no saber leer ni escribir” sino en no “cachar nada” de lo que se lee. Además, los chilenos leen muy poco; y, si esto poco no se comprende, vaya a saber Dios para que se escribe…

Un ejemplo de falta de comprensión nos lo ofrecen, por ejemplo, las palabras “conservador” y “conservacionista”. A primera vista parecieran decir lo mismo; y, sin embargo, ambas expresiones o conceptos poseen una significación diferente y aún opuesta en la realidad.

Conservador es la persona atrapada en el pasado, que no evoluciona con el paso del tiempo ni reconoce el cambio o evolución de las circunstancias. A los conservadores se les moteja como “momios”, porque mantienen inalterables su formas de pensar y de vivir desde que nacen hasta que mueren. Para ellos la vida permanece estática, congelada e impermeable a todo desarrollo. En el pasado a los “momios” se les llamó “pelucones” porque, cuando todo había cambiado en el mundo, ellos todavía caminaban por la vida con “pelucas” empolvadas, según la moda de sus tatarabuelos. Con el tiempo se les motejó con otro sobrenombre : “momiachos”. Mitad momios, mitad fachos.

Por el contrario, “los conservacionistas” son personas progresistas que advierten los enormes peligros que enfrenta actualmente la humanidad con motivo de las formas despiadadas y materialistas impuestas por la vida moderna que, con motivo del desarrollo tecnológico, han atropellado condiciones mínimas de existencia humana.

Los conservacionistas se empeñan en conservar la naturaleza, el medioambiente, las formas de vida humana originales, la flora y fauna nativas; y, para este fin, se requiere adoptar un conjunto de valores culturales y morales originales (muchos de los cuales provienen de las tradiciones de nuestros pueblos originarios. El conservacionismo envuelve una filosofía de vida, cuya principal proposición es preservar la vida humana en armonía con las leyes naturales.

Los conservacionistas adoptan doctrinas antagónicas a las conservadoras, se muestran contrarios al libre mercado, a la explotación indiscriminada de los recursos naturales por grandes empresas nacionales o multinacionales, y aspiran a retornar a formas de vida social y políticas que, en ciertos aspectos o extremos, llegan a confundirse con otras que se consideran como socialistas o izquierdistas.

El conservacionista adopta para sí las formas libres de vestir, expresarse, comer, y vivir en familia lo más sencillamente posible. El conservador, en cambio, observa generalmente en sus circunstancias formas de vida burguesas, propias del mercado del consumo .

Para que la confusión de estos dos términos sea todavía mayor, entre los conservadores se presentan en Chile como liberales; y, los comunistas levantan banderas conservacionistas, incluso en el mundo de las artes y de la cultura. Así, la comprensión de ambos términos o conceptos se enreda como moño de vieja.

Tal sucede porque nada gusta tanto a los chilenos como disfrazarnos para parecer lo que en realidad no somos.

Los conservadores gustan de serlo para algunas cosas y en otras no, según lo dicte la conveniencia. Los conservacionistas desean conservar algunas cosas (la naturaleza) y cambiar otras de raíz (las formas de vivir en sociedad). Los conservadores aspiran a conservar las antiguas leyes morales o moralistas, dejando todo lo demás al juego del libre mercado que, como bien se sabe, altera las formas de vida hasta no dejar títere con cabeza.

Los conservacionistas luchan por conservar el orden natural en su expresión original , pero también luchan por no dejar en pie ninguna regla moral o moralista.

Los conservadores aspiran a la más completa libertad material, pero exigen que nadie les toque las antiguas leyes valóricas ni con el pétalo de una rosa. Los conservacionistas quieren la más completa libertad moral, pero no transigen en cuanto a la preservación de las antiguas formas de vida natural.

Según se suceden las olas de las modas de opinión, unos y otros van – como las olas mismas – en un vaivén interminable. Flor de té.



Luis Valentín Ferrada