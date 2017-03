Opinión 21-03-2017

Conservemos nuestras tradiciones -El conocimiento de un pueblo-

Es sabido que en las ciudades importantes, de este rincón del mundo, y del otro lado del charco, existen guías que muestran -con orgullo- a los grupos de turistas, los sitios históricos y las mansiones de aquellos tiempos; que se vienen conservando con res¬peto a través de los siglos. Lo hacen con un cariño y entusiasmo, provocando sana envidia, porque en nuestro valle central también existen muchos lugares de los cuales nos enorgullecemos.

Las vetustas casas y próximas a derrumbarse por el pe¬so de los años, en que nació un sabio eminente o residió un artista famoso, lejos de demolerse para ensanchar una calle o levantar un moderno edificio, se conservan intactas, y los go¬biernos y municipalidades las conservan tal como estu¬vieron, cuando fueron habitadas.

El respeto por el pasado se ha llevado a tal extremo, en otras partes, que no es nada raro encontrar, en países de avanzada civilización, pueblos enteros que conservan sus costumbres en la misma forma en que pudieron observarse tres o cuatro si¬glos atrás. En Chile, por el contrario, qué poco interés se advierte -en algunos lugares, eso es cierto- por conservar lo que perteneció a nuestros antepasados. Linares está siendo un ejemplo de lo que narramos, sea por la llegada de la modernidad o porque, simplemente, lo antiguo ya ha cumplido su servicio.

¿Ejemplos? Uno cercano en el tiempo: la casa habitación del matrimonio Olmos - Jauch. Se hizo todo lo que estaba al alcance, por el municipio linarense; en su momento, el Alcalde Rodrigo Hermosilla y el historiador Jaime González Colville, nada pudieron lograr, porque trabas burocráticas “muy bien redactadas”, impidieron atesorar una casa llena de historia y de cultura. Y esos bienes culturales -visibles e invisibles, atesorados por Doña Emma y Don Pedro- se perdieron, se esfumaron; sin entender la lógica explicación.

Cosas del tiempo viejo. De este modo se denomina una sección, en la Revista Linares, donde se registraron situaciones y hechos dignos de recordar, por lo mismo que señalábamos. Veamos algunos, encontrados en las páginas de esta histórica revista.

Retreta en la Alameda: el jueves 7 de febrero de 1941 hubo una retreta en la Alameda, con lo que se restablece la antigua costumbre de alegrar el barrio, de por sí muy silencioso y tranquilo. La retreta de esta ocasión la tocó la banda de la Escuela de Artillería; en años pasados la tocaba el Orfeón Municipal.

Sopa de pan: la clásica sopa que se comía en la Recoba de Linares, por los años de 1830 a 1870, más o menos, se servía en plato de greda y costaba un real el plato. Se hacía de pan amasado, caldo de cordero, jugo de filete y sustancia de diversas yerbas que servían de condimento. El lugar estaba ubicado en San Martín esquina de Maipú, donde hoy se encuentra la Parroquia del Corazón de María -a la espera de su reconstrucción-; en torno de ella se desarrolló todo el comercio de la primitiva Villa de Linares.

De un texto escrito por José Sandoval, agosto de 1939, y leído en la Sociedad Linarense de Historia y Geografía, recogemos algunos párrafos interesantes.

Descripción geográfica: “este pueblo hospitalario de tan señalados privilegios, como Linares, la ciudad más central de Chile; la más favorecida por la naturaleza: por caudalosos ríos, el Maule y el Longaví; de aguas tan puras como el Ancoa y el Achibueno; sus manantiales de Quina y Panimávida, conocidos en todo el mundo por la reputación universal de sus aguas; sus zonas auríferas de incomparable valor han dado origen al Loncomilla (“cabeza de oro”), y sus tierras dan y producen los más generosos vinos chilenos; porque no hay de Colbún a Cauquenes, viñedos más frondosos y haciendas que igualen a otro sector de nuestro territorio”. Nada que agregar.

Plaza de Armas: “Las calles más importantes, de esta noble ciudad, Maipú y Constitución hacían juego con la principal de la ciudad, Independencia, entonces muy limpia y recta en toda su extensión, desde su empalme en el poniente con el camino a Palmilla hasta la Estación”, continúa Sandoval, con su conocimiento de Linares.

“La calle Independencia abocaba a la Plaza de Armas y con ella siete calles, porque ningún otro pueblo ha visto una plaza igual. En ese tiempo, el lugar era un parque con cuatro avenidas laterales circundadas de colosales árboles, entre moreras, álamos y naranjos y algunos vestigios de jardines; de propiedad particular, porque el municipio había cedido a los vecinos el derecho de hacer jardines y conservarlos bajo su cuidado”.

Las fiestas en la Alameda: al sur de la calle Maipú se extiende la Alameda, de oriente a poniente, en una longitud de cinco cuadras; descuidada, bonita en su aspecto y simetría de sus plantaciones, de cuatro avenidas de álamos piramidales con sombra excelente. Se celebraban allí las fiestas del dieciocho, con ramadas y fondas que alegraban a los habitantes. Carreras a la chilena, los días domingos, reunían allí un numeroso público.

El Parque de los Bomberos: a raíz de la construcción del Cuartel de Bomberos que existía hasta 1928 en la Alameda, hoy está allí el Escuadrón de Carabineros y la Cárcel, la Municipalidad formó un parque con infinidad de árboles ornamentales. El parque se llamó de los Bomberos, porque ellos lo cuidaban.

Las páginas del recuerdo, dicen de Linares de antaño: “por más de cien años Linares y sus hombres vivieron sin otra preocupación que consagrar su existencia a la conquista del pan, edificar su casa de ancho zaguán y extender sus afanes hacia el campo donde arrancaban a la tierra lo que la ciudad no les podía dar”.

Agregando: “jamás hubo un deseo de venerar el pasado, de hacer luz sobre los hechos históricos o recordar al ilustre antepasado que en alguna forma había dado lustre a su pueblo, a su provincia o a la República”.

Solo hacemos mención que nuestra ciudad, su territorio y su gente, somos gente orgullosa de la tierra en que vivimos. ¿Qué está faltando, entonces, para no perder nuestras tradiciones? Cada cual tendrá su propia respuesta, pero no debemos perdernos -a pesar de la mano del progreso-, en lo que sirvió de soporte a una tierra generosa como la nuestra. (Bibliografía: Revista Linares, varios tomos. Foto: archivo del autor)



Manuel Quevedo Méndez